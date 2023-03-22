سكب عليه مادة سريعة الاشتعال|بريطانيا تعتقل مهاجمًا أحرق رجلاً أثناء خروجه من المسجد

تحقق الشرطة البريطانية، في دوافع مهاجم أحرق رجلاً لدى خروجه من مسجد للعودة إلى منزله، حيث تم القبض على المنفذ.

وحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، قالت شرطة ويست ميدلاندز إن رجلاً أصيب بحروق نتيجة هجوم استهدفه لدى خروجه من مسجد في برمنجهام بوسط إنجلترا مساء الإثنين، حيث سكب عليه رجل آخر مادة غير معروفة، ما أدى إلى اشتعال سترته والتسبب في حرق وجهه.

وأوضحت الشرطة أن الضحية نقل إلى المستشفى لإصابته بجروح خطيرة لكنها لا تهدد الحياة.

وأشارت إلى أنها أوقفت مشتبهًا به، حيث تشارك شرطة مكافحة الإرهاب في التحقيق في هذه القضية، من أجل معرفة دوافعه.

وقال مدير الشرطة ريتشارد نورث "هذا حادث خطير حقًا، كما قلت، ونحن نستخدم جميع الموارد المتاحة لنا في هذا الوقت لمعرفة الدوافع، وهذا يشمل وحدة مكافحة الإرهاب".

وأوضح نورث أنّ شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق في هذه القضية التي تذكر وقائعها بهجوم آخر مماثل وقع في لندن في نهاية فبراير، حيث أضرم النار في رجل يبلغ من العمر 82 عامًا أثناء مغادرته مركز غرب لندن الإسلامي.

ولا تتعامل الشرطة حاليًا مع حادثة لندن على أنها مرتبطة بالإرهاب.