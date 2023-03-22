وفاة 5 أشخاص بسبب مرض ماربورج في دولة إفريقية

أكدت وزارة الصحة في تنزانيا، أن خمسة أشخاص توفوا فيما يتلقى 3 آخرين يتلقون من مرض ماربورج الشبيه بالإيبولا.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قالت وزيرة الصحة أومي مواليمو، إن الحالات تم تحديدها في منطقة كاجيرا الغربية، لافتة إلى أن الحكومة تمكنت من السيطرة على انتشار المرض إلى مناطق أخرى.

ويعتبر فيروس ماربورج، مثل فيروس إيبولا، ينشأ في الخفافيش وينتشر بين البشر عن طريق الاتصال الوثيق بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين أو الأسطح، مثل ملاءات الأسرة الملوثة، وبدون علاج، ويمكن أن يكون المرض قاتلا لما يصل إلى 88٪ من المصابين.

وتم تسجيل حالات تفشي وحالات إصابة فردية بمرض ماربورج في الماضي في أنجولا والكونغو وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا وغانا، وفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

وتم وضع كينيا وأوغندا في حالة تأهب قصوى بسبب الحالات الأخيرة في تنزانيا.

وأشاد ممثل منظمة الصحة العالمية زابولون يوتي، الذي تحدث خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة التنزانية، بالحكومة لما وصفه باستجابتها السريعة وشفافيتها.