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رئيس التحرير
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أخبار البلد

بوصفها الرئيس الحالي للأمكاو.. وزير الري: مصر تسعى لتمكين الشباب الأفارقة

صدى البلد

شارك  الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في ندوة "دور الشباب في مجال المياه والصرف الصحى" والمنعقدة على هامش "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" .

وخلال كلمته بالندوة أشار الدكتور سويلم لأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية وتحسين الإمداد بمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وتعزيز دور الشباب في زيادة الوعى بتحديات المياه حول العالم .

وأكد الدكتور سويلم أن مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة تسعى لتمكين الشباب الأفارقة والاستفادة من مهاراتهم وأفكارهم البناءة ، وتعزيز التعاون بين جميع الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان الازدهار والأمن والسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية ، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التى تخدم أهداف التنمية بالقارة الإفريقية ، وتعزيز قدرة البلدان الأفريقية على تحويل التحديات إلى فرص من خلال التعاون وتبادل الخبرات وزيادة التمويل في قطاع المياه وتدريب وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه وزيادة التوعية بأهمية المياه وبالشكل الذى يحقق أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ (إفريقيا التي نريدها) .

وأضاف  إلى أن القارة الأفريقية ستعمل من خلال الأمكاو على عرض قضايا المياه في أفريقيا أمام العالم خلال "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" ، والدفع للإنتقال من مرحلة الخطط والسياسات لمرحلة الإجراءات الفعلية على أرض الواقع وزيادة الاعتماد على السياسات والممارسات المبتكرة وتطوير التكنولوجيا ، للوصول لنتائج ملموسة في إدارة الموارد المائية والتعامل مع تغير المناخ وتحسين إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق رفاهية الشعوب الإفريقية.

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