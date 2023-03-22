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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يُعلق على إمكانية رحيل ثلاثي الفريق.. تفاصيل

صدى البلد

أكد خالد لطيف، أمين صندوق نادي الزمالك، أن تجديد عقد الثلاثي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر إضافة إلى حمزة المثلوثي أولوية كبيرة لدى مجلس الإدارة. 

وينتهي عقد الثلاثي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر وحمزة المثلوثي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي. 

وأوضح خالد لطيف عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى: "من أولويات إدارة الزمالك تجديد عقود اللاعبين المميزين مثل سيف جعفر ويوسف نبيه والمثلوثي". 

تجديد عقود لاعبي الزمالك

وأضاف خالد لطيف: "الأولوية الأكبر بالنسبة لنادي الزمالك الآن هي اختيار جهاز فني جديد، ثم سنكثف مفاوضات تجديد عقد الثلاثي لأنهم ركائز أساسية للفريق".

يُذكر أن بعض التقارير قد أشارت إلى رغبة النادي الأهلي وبيراميدز في ضم سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر حمزة المثلوثى خالد لطيف

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