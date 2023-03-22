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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شلبي مش زي بن شرقي.. خالد لطيف يُعلق على مستوى صفقات الزمالك

صدى البلد

علق خالد لطيف، أمين صندوق نادي الزمالك، على مستوى الصفقات الجديدة الذي ظهر على مدار الموسم الحالي، والذي أثار استياء عديد من جماهير الفريق خاصة مع تراجع النتائج. 

وأوضح خالد لطيف عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى: " النتائج التي حققها فريق الزمالك لم تكن في صالح الصفقات الجديدة، وبالتأكيد المستوى الفردي للاعبين تأثر بالأداء الجماعي". 

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وأكمل أمين صندوق الزمالك في تصريحاته: "مصطفى شلبي ليس مثل أشرف بن شرقي، دونجا ليس طارق حامد، هناك فرق في المستويات حتى الآن". 

وأضاف أمين صندوق نادي الزمالك: "أطلب من جماهير الزمالك الصبر على اللاعبين لأنه لا يمكن أن تحكم على لاعب في ظل أن الفريق بالكامل ليس في مستواه". 

الزمالك يُعلق على أزمة مستحقات اللاعبين

وانتقل خالد لطيف للحديث عن مستحقات اللاعبين: "لا يوجد أزمة نهائيًا في مستحقات اللاعبين خلال الوقت الحالي".

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شلبي مش زي بن شرقي.. خالد لطيف يُعلق على مستوى صفقات الزمالك

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