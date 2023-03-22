يستعد منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهتي مالاوي المقرر لهما يومي ٢٤ و٢٨ مارس الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لـ كأس أمم إفريقيا ٢٠٢٤ بكوت ديفوار.

موعد مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر ضد مالاوي يوم الجمعة ٢٤ مارس في تمام الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة باستاد الدفاع الجوي، على أن يقام اللقاء الثاني في مالاوي يوم ٢٨ مارس في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وتنقل مباراة منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا، عبر قناة "تايم سبورتس" الأرضية المفتوحة، وعلى شبكة قنوات بي إن سبورتس.

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباتهم استعدادًا لمباراتي مالاوي المقرر لهما يومي ٢٤ و ٢٨ مارس الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا ٢٠٢٤ بكوت ديفوار .

بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني ثم تقسيمة في نهاية المران .

وحرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على حضور مران المنتخب وكان في استقباله جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد واللواء حلمي مشهور والكابتن حازم إمام و محمد بركات و دكتورة دينا الرفاعي أعضاء المجلس .

أكد وزير الشباب والرياضة في لقائه بالجهاز الفني واللاعبين على أهمية المرحلة المقبلة وأنه يثق في الفريق لتحقيق امال وطموحات المصريين.