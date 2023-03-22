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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية تكشف عن عقوبة الأهلي بعد انسحابه من كأس الرابطة

صدى البلد

كشفت رابطة الأندية المصرية عن موقفها من انسحاب الأهلي من المشاركة ببطولة كأس الرابطة في نسخته الثانية بعد مشاركته في القرعة التي أسفرت عن مواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي بدور الـ16 قبل أن ينسحب المارد الأحمر.

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وقررت رابطة الأندية تطبيق اللائحة علي النادي الأهلي وهي توقيع غرامة مالية 100 ألف جنيه لانسحابه من المسابقة بعد مشاركته في القرعة.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر خلال اجتماعه الذي عقد مساء أمس، الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وبرر الأهلي قراراه بأنه نتيجة لضغط مباريات الفريق الأول لكرة القدم نتيجة تلاحم المواسم، ومع انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق إلى المنتخبات الوطنية، بخلاف استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين لمنتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة.

ودرس المجلس الاستعانة بعدد من عناصر فرق الشباب والناشئين، وهو الأمر الذي واجه صعوبات كبيرة بسبب إعارة العديد منهم، إلى جانب ارتباط الآخرين بالمشاركة في مختلف المسابقات العمرية في نفس الوقت.

ويستعد النادي الأهلي، في الوقت الحالي، للمواجهة الهامة والمصيرية أمام الهلال في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستحسم المتأهل لربع نهائي المسابقة برفقة صن داونز الجنوب أفريقي، الذي ضمن التأهل بشكل رسمي مسبقا.

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