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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلام نهائي.. ستاد القاهرة يستضيف مباراة الاهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة جاهزية استاد القاهرة الدولى لاستضافة المباراة المصيرية بين فريقى الأهلي والهلال السوداني، في الجولة السادسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها مارس الجارى.

ووجه وزير الرياضة الإدارة التنفيذية لهيئة الاستاد باتخاذ كل ما يلزم لاستعداد الملعب الرئيسى بالاستاد لإمكانية إقامة مباراة النادى الأهلى أمام الهلال السودانى حال  طلب مجلس إدارة النادى ذلك الأخر لاسيما أن ستشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً لمؤازرة الفريق.

وأعرب وزير الرياضة عن الدعم المقدم لكل الأندية الرياضية المشاركة فى مختلف البطولات القارية والدولية بوصفها تمثل مصر فى تلك المنافسات، متميناً التوفيق للنادى الأهلى فى مباراته المقبلة والتأهل للأدوار التالية للبطولة.

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