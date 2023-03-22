السيكودراما في المسرح المصري 1952-1967 دراسة فنية برسالة ماجستير

حصلت الباحثة أماني علي محمود، على درجة الماجستير من كلية دار العلوم جامعة المنيا في الرسالة المقدمة منها تحت عنوان "السيكودراما في المسرح المصري 1952-1967"دراسة فنية".

تكونت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من: د. محمد عبدالله حسين أستاذ النقد المسرحي ووكيل كلية دار العلوم جامعة المنيا، مشرفا ورئيسا، د. فرج عمر فرج أستاذ الدراما والنقد المساعد ورئيس قسم المسرح جامعة بني سويف مناقشا، م. د. أحمد محمد أحمد الليثي أستاذ الادب العربي المساعد كلية دار العلوم جامعة المنيا مناقشا.



تناولت الباحثة في رسالتها كشف العلاقة بين الأدب وعلم النفس، من خلال صلة المسرح بوصفه فرعا من فروع الأدب والسيكودراما بوصفها مزيجا بين الدراما وعلم النفس وتوصلت الباحثة لعدة نتائج منها أن علاقة الأدب بعلم النفس علاقة قائمة علي ثنائية التأثير والتأثر يستمد كل منهما قواه من الآخر، فالأدب صانع حلولا للنفس، والنفس تصنع قضايا الأدب فالعلاقة بينهما علاقة اتصال لا انفصال، ونالت الشخصية اهتماما كبيرا لدي كتاب المسرح بعد ثورة 52 حيث جعلوها محور نصوصهم المسرحية نظرا لحاجة الفرد في تلك الفترة إلى بعض النصائح وحلول المشكلات التي أفرزها التغير الاجتماعي الذي عاقب الثورة وأصبح الكاتب المسرحي أساسه دمج المتلقي مع النص المسرحي ومشاركته وجدانيا وانفعاليا.

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