أيمن الشيوي: أتمنى أن أكون على مستوى تولي مسئولية المسرح القومي

توجه الفنان أيمن الشيوي، بالشكر إلى الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، علي الثقة التي أولتها إياها بتولي مسؤولية إدارة المسرح القومي.

وقال الشيوي في منشور له على صفحته الرسمية على فيس بوك: «وأدعو الله أن أكون علي مستوى مسئولية هذا الصرح العريق، كما أتوجه بخالص الشكر للصديق الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاجً الثقافي والبيت الفني للمسرح علي دعمي وتذليل كل الصعاب التي واجهتني، كل الحب والاعزاز للصديق الفنان إيهاب فهمي المدير السابق للمسرح القومي علي الجهود التي بذلها في إدارة المسرح وكل المديرين السابقين الذين اعتز بهم جميعا، خالص المعزة والاجلال لأساتذتي وزملائي الفنانين في مصر والعالم العربي الذين هنأوني بتولي هذه المسؤليه التي أبدؤها مع بداية شهر رمضان الكريم، دامت المحبة والصداقة، دام فننا الراقي في خدمة بلدنا ووطننا الغالي».

وكانت قدر أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بندب الدكتور أيمن الشيوي، الأستاذ بقسم التمثيل والإخراج، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بأكاديمية الفنون، للعمل مديرًا للمسرح القومي، التابع للبيت الفني للمسرح، خلفًا للفنان إيهاب فهمي.

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر للفنان إيهاب فهمي، على ما بذله من جهد خلال فترة توليه مسؤولية المسرح القومي.

يُذكر أن، الدكتور أيمن الشيوي، من مواليد محافظة الدقهلية، حصل على بكالوريوس الإعلام، من جامعة القاهرة، قسم الإذاعة والتليفزيون، عام 1986م، كما حصل على بكالوريوس التمثيل والإخراج، من المعهد العالي للفنون المسرحية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، عام 1991، وحصل على دبلوم الدراسات العليا، من قسم الإخراج الدرامي، بتقدير عام جيد جداً، عام 1993، ثم حصل على الماجستير والدكتوراة، شارك في العديد من الأعمال المسرحية والدرامية التليفزيونية والسينمائية ، ومن أبرزها " الملك لير ،همام في امستردام، الخواجة عبد القادر، شيخ العرب همام، أخر ملوك الصعيد، النهاية، قابيل، وغيرها من الأعمال، كما عمل مخرجاً بالتليفزيون المصري، ثم بقطاع الإنتاج الدرامي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما عمل مصوراً ومخرجاً للأفلام التسجيلية بالهيئة العامة للاستعلامات.

كما عمل عميدًا لكلية العلوم السينمائية والمسرحية، بجامعة بدر، والمُشرف العام على وحدة أكاديمية الفنون بالإسكندرية، عام 2011، وعضوًا للجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة 2012.

وشارك في العديد من المهرجانات المسرحية، وحصل على الكثير من الجوائز، منها (جائزة مهرجان سيراكوزا، ومهرجان سيشيليا المسرحي بإيطاليا).