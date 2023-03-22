عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أيمن الشيوي: أتمنى أن أكون على مستوى تولي مسئولية المسرح القومي

أيمن الشيوي
أيمن الشيوي

توجه الفنان أيمن الشيوي، بالشكر إلى الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، علي الثقة التي أولتها إياها بتولي مسؤولية إدارة المسرح القومي.

 

وقال الشيوي في منشور له على صفحته الرسمية على فيس بوك: «وأدعو الله أن أكون علي مستوى مسئولية هذا الصرح العريق، كما أتوجه بخالص الشكر للصديق الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاجً الثقافي والبيت الفني للمسرح علي دعمي وتذليل كل الصعاب التي واجهتني، كل الحب والاعزاز للصديق الفنان إيهاب فهمي المدير السابق للمسرح القومي علي الجهود التي بذلها في إدارة المسرح وكل المديرين السابقين الذين اعتز بهم جميعا، خالص المعزة والاجلال لأساتذتي وزملائي الفنانين في مصر والعالم العربي الذين هنأوني بتولي هذه المسؤليه التي أبدؤها مع بداية شهر رمضان الكريم، دامت المحبة والصداقة، دام فننا الراقي في خدمة بلدنا ووطننا الغالي».

وكانت قدر أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بندب الدكتور أيمن الشيوي، الأستاذ بقسم التمثيل والإخراج، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بأكاديمية الفنون، للعمل مديرًا للمسرح القومي، التابع للبيت الفني للمسرح، خلفًا للفنان إيهاب فهمي.

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر للفنان إيهاب فهمي، على ما بذله من جهد خلال فترة توليه مسؤولية المسرح القومي.

يُذكر أن، الدكتور أيمن الشيوي، من مواليد محافظة الدقهلية، حصل على بكالوريوس الإعلام، من جامعة القاهرة، قسم الإذاعة والتليفزيون، عام 1986م، كما حصل على بكالوريوس التمثيل والإخراج، من المعهد العالي للفنون المسرحية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، عام 1991، وحصل على دبلوم الدراسات العليا، من قسم الإخراج الدرامي، بتقدير عام جيد جداً، عام 1993، ثم حصل على الماجستير والدكتوراة، شارك في العديد من الأعمال المسرحية والدرامية التليفزيونية والسينمائية ، ومن أبرزها " الملك لير ،همام في امستردام، الخواجة عبد القادر، شيخ العرب همام، أخر ملوك الصعيد، النهاية، قابيل، وغيرها من الأعمال، كما عمل مخرجاً بالتليفزيون المصري، ثم بقطاع الإنتاج الدرامي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما عمل مصوراً ومخرجاً للأفلام التسجيلية بالهيئة العامة للاستعلامات.

كما عمل عميدًا لكلية العلوم السينمائية والمسرحية، بجامعة بدر، والمُشرف العام على وحدة أكاديمية الفنون بالإسكندرية، عام 2011، وعضوًا للجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة  2012.

وشارك في العديد من المهرجانات المسرحية، وحصل على الكثير من الجوائز، منها (جائزة مهرجان سيراكوزا، ومهرجان سيشيليا المسرحي بإيطاليا).

الفنان أيمن الشيوي الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة مسؤلية إدارة المسرح القومي الصرح العريق قطاع الانتاج الثقافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

320 جنيهًا دفعة واحدة.. زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

57 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الدواجن الآن مع دخول أطنان الفراخ البرازيلي

ادعولي.. أول رد من إمام عاشور على انتقاله للأهلي| تفاصيل

هيتوقف| محامي كهربا يُفجر مفاجأة جديدة بشأن غرامة الزمالك

مفاجأة مدوية.. وكالة فيتش سوليشنز تكشف عن بشرى سارة بشأن الجنيه

عامر حسين يكشف مفاجأة بعد انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

سيناريوهات مختلفة.. رد مفاجئ من ميتلاند الدنماركي على انضمام إمام عاشور للأهلي

ترشيحاتنا

بقصر الأمير طاز.. تعرف على حفلات صندوق التنمية الثقافة في رمضان

هذه الأبراج الأكثر جدلا.. احذر منهم في رمضان

رئيس الأركان يشهد بياناً للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى

قوى عاملة الإسكندرية توفر 44 فرصة توظيف للشباب بعروس المتوسط

رانيا يوسف تكشف لأول مرة أسباب طلاقها من محمد مختار

جهاز حماية المستهلك ينعى والد المهندس أيمن حسام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاكيرا تبكي في محل حلوى شهير في نيويورك |ما السر؟

بفستان لافت...إطلالة زوجة إمام عاشور في زفهاهما تثير الجدل على السوشيال ميديا

يعيش حتى 20 عاما.. اكتشاف عنكبوت الباب المسحور في أستراليا

بعد وفاة 5 أشخاص في أفريقيا.. معلومات صادمة عن فيروس ماربورج

فيديو

مسلسلات رمضان 2023.. قوة الشوق تربط قلب روجينا على كلمات ياسين التهامي

تراجع أسعار الذهب والدولار اليوم الأربعاء| شاهد

لحظة بكاء إعلامية شهيرة بسبب قصيدة مؤثرة

مسلسلات رمضان 2023.. مغامرات خالد النبوي مع شخصية الشافعي في رسالة الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ