صدمة في طرابزون سبور بسبب تريزيجيه.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن وجود صدمة ضربت صفوف نادي طرابزون سبور التركي؛ بسبب إصابة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه.

وكان تريزيجيه قد تعرض لإصابة قوية مع فريق طرابزون سبور في مباراة عمراني سبور، بالدوري التركي.

وقالت صحيفة “فاناتيك” التركية أن إصابة تريزيجيه تجعله يغيب عن صفوف فريق طرابزون سبور لمدة 6 أسابيع عكس ما كان متوقع.

وأضافت أن تريزيجيه سيبدأ مرحلة التأهيل بعد أسبوع مما يعني غيابه عن مباريات الفريق بعد العودة من التوقف الدولي مما تسبب في صدمة داخل جدران فريق طرابزون سبور.

تريزيجيه وطرابزون سبور

يُذكر أن تريزيجيه قد انضم إلى صفوف فريق طرابزون سبور في بداية الموسم الجاري قادمًا من صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي.