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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكبل اليدين.. طلب صادم من ترامب خلال مثوله أمام المحكمة

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أبلغ الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مستشاريه أنه يريد  أن يتم تقييد يديه خلف ظهره في المحكمة في تحد للملاحقة القضائية ضده.

من وجهة نظر ترامب، فإن مثل هذه الخطوة ستسمح له بتقديم دعم لحملته الرئاسية 2024 وألا يبدو ضعيفًا في حال اختار مثوله أمام المحكمة لأول مرة.

وأشارت المصادر إلى أن ترامب رفض نصيحة محاميه بتحويل نفسه بهدوء إلى السلطات والمثول أمام المحكمة عبر رابط فيديو لأسباب أمنية، وقال إنه “لا يهتم، لأنه من المرجح أن يضمن فوزه في الانتخابات عام 2024”.

وفي وقت سابق، شارك ترامب على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به “تروث سوشيال”، أنه سيتم اعتقاله في 21 مارس.

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وفي 18 مارس، أخبر ممثل عن شرطة نيويورك سبوتنيك أن ضباط الشرطة في نيويورك كانوا على أهبة الاستعداد في ضوء دعوة الرئيس السابق للتحرك على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرتبط اعتقال ترامب المحتمل بمدفوعات غير قانونية مزعومة لنجمة إباحية في عام 2016 في محاولة لمنعها من الكشف عن علاقتهما الجنسية عام 2006.

ونفى ترامب علاقته بالنجمة الإباحية وكذلك أي جناية أخرى من جانبه.

كما رفض الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ترامب المحكمة

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