عصب اليد.. مرض يُصيب النساء ربات البيوت |تعرفوا عليه

اختناق عصب اليد مرض يصيب الكثير من النساء، خاصة ربة المنزل، وتشيرالدراسات إلى أنه يصيب النساء أكثر من الرجال ، ويؤثر على صحة المرأة ويسبب لها آلام الأعصاب مثل الالتهابات وتلف الأعصاب واختناق عصب اليد…

في هذا التقرير نتعرف على أسباب متعددة لاختناق عصب اليد وأعراض تشير إليه، فضلاً عن كيفية علاجه.. وفقًا لموقع Medscape.



أسبابه

⁃ التحميل الخاطئ على العصب ومن الشائع إصابة النساء أكثر بسبب كثرة الأعمال اليدوية

⁃ وحمل الأشياء الثقيلة.

⁃ من اساب الاصابة بهذا المرض هي الحوادث، ومن أشهرها حوادث الموتسيكلات.

⁃ التحميل الخاطئ على العصب

الأعراض

الأعصاب الطرفية خصوصًا أعصاب اليد تتعرض للعديد من المؤثرات التي تسبب اختناق العصب الأوسط، وهو العصب الواصل بين رسغ اليد وكف اليد، ما يؤدي إلى تلف الأعصاب في النهاية.

ومن اعراضها

- التنميل والوخز.

- عدم القدرة على تحريك العضو المصاب.

- الشعور بألم شديد في كف اليد.

- زيادة الألم



ما هي أعراض اختناق العصب الأوسط؟

تشمل أعراض وعلامات اختناق العصب:

تخدير المنطقة التي يقوم العصب بالوصول إليها.

الألم الشديد أو الألم الحارق في منطقة العصب.

ضعف العضلات في المنطقة المصابة.

الإحساس المستمر بالتنميل في المنطقة التي يقوم العصب بالوصول إليها.

الإحساس بالوخز أو (الشكشكة) في المنطقة المصابة.



ما هي عوامل الخطر للإصابة باختناق العصب؟

بعض العوامل قد تزيد من احتمالية اختناق العصب مثل:

⁃ الجنس: النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة العصب الرسغي بسبب صغر النفق الرسغي لديهن.

⁃ وجود نتوءات عظمية: والتي تعمل على تضيق المساحة التي تمشي من خلالها الأعصاب.

⁃ الروماتويد الالتهابي: حيث يضغط الالتهاب الناتج عن الروماتويد على الأعصاب خاصة في المفاصل.

⁃ الإصابة بأمراض الغدة الدرقية تزيد من احتمالية الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي.

⁃ الإصابة بمرض السكر يزيد من احتمالية الإصابة بالإنضغاط العصبي.

⁃ زيادة الوزن المفرطة تسبب زيادة الضغط على الأعصاب.

⁃ الحمل يمكن أن يسبب تضخم المسارات العصبية بسبب الماء وزيادة الوزن في مرحلة الحملة.

⁃ زيادة استخدام الأعصاب في الوظائف التي تحتاج حركات متكررة في اليد أو الكتف مثل أعمال الفرز والتجميع على خطوط الإنتاج



هل يوجد تمارين لعلاج اختناق عصب اليد؟

ويوجد عدة تمارين لتمدد الإعصاب والتي من الممكن القيام بها بسهولة كالتالي:

⁃ تمرين التمدد للمساعدة في تحسين مدى حركة الأصابع، ويتمثل في ثني الأصابع والمحافظة على هذه الوضعية لمدة تتراوح من 30 - 60 ثانية، كرر التمرين 4 مرات.

⁃ لتقوية عضلات إبهامك وأصابعك، اتّبع التمرين التالي بإحضار كرة لينة والضغط على أجزاء منها، مستعملًا إبهامك، وحافظ على هذه الوضعية لمدة 30 ثانية، قبل أن تكرر الحركة من 10 - 15 مرة.



ما هي طرق علاج اختناق عصب اليد بدون جراحة ؟

يمكن علاج مشكلة اختناق العصب بالعديد من الطرق يحددها الطبيب المتخصص بناءًا على التشخيص، وتشمل هذه الطرق:

الراحة التامة:

حيث يوصي الأطباء بضرورة التوقف عن أي نشاطات تسبب الضغط على العصب.

العلاج الطبيعي:

وذلك عن طريق بعض تمارين التقوية التي تعمل على زيادة قوة وإطالة العضلات المصابة مما يساعد على تخفيف الضغط والأعراض.

يتم وضع راحة اليد فوق أي طاولة أو سطح آخر مستوٍ.

ثم يتم القيام بفرد الأصابع برفق وبصورة مستقيمة فوق السطح من غير أن يتم الضغط على الأصابع.

ثم الاستمرار على تلك الوضعية لمدة ما بين ثلاثين إلى ستين ثانيةً ثم يتم القيام بفك اليد وإرخاء الأصابع.

Write to

