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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: توفير أكثر من 6 ملايين كرتونة مواد غذائية

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

أكد طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن مبادرة الحماية الاجتماعية، والتي أطلقها الرئيس السيسي الجمعة الماضية لتوفير أكثر من 6 ملايين كرتونة مواد غذائية لـ 30 مليون مواطن على مستوى محافظات مصر مبادرة غير مسبوقة.

وقال عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اكسترا اليوم”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه عندما اعطى الرئيس اشارة البدء، بدأت قوافل المساعدات الغذائية تنطلق في ربوع محافظات مصر.

وتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الرئيس السيسي دائما ما يوصى بتقديم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا، سواء زيادة معاش تكافل وكرامة أو زيادة مرتبات أو توزيع الكراتين الغذائية.

 

العالم كله يواجه أزمة عالمية 

وأشار طلعت عبد القوي إلى أن العالم كله يواجه أزمة عالمية ومصر تتأثر بتلك الأحداث، ولكن التحالف الوطني يقدم المبادرات  العديدة لتخفيف العبء عن المواطنين.

المؤسسات الأهلية الرئيس السيسي المساعدات الغذائية معاش تكافل وكرامة زيادة مرتبات

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