دفاع النواب: زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة حملت رسائل إيجابية

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالجولة التفقدية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم إلى مقر أكاديمية الشرطة، مؤكداً أنها رسالة دعم سيكون لها آثار إيجابية كبيرة، على طلبة كلية الشرطه طوال سنوات دراستهم وبعد تخرجهم، مضحا أن كلماته لهم بمثابة منهج ودستور في الانضباط والمسئولية تجاة وطنهم وستظل أمانة في أعناقهم أبد الدهر.

وأكد المصري في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن تواجد الرئيس بين أبنائه الطلبة المستجدين في أكاديميه الشرطة اليوم هو تقليد مشرف من قائد عظيم، آمن برسالته في قيادة وطنه والدفاع عن مقدراته، ولا يتأخر عن التواجد مع أبنائه في كل المحافل والفعاليات.



وتابع وكيل دفاع النواب أن تشريف الرئيس اليوم بين أسر طلبة الأكاديمية لفتة إنسانية عظيمة من رئيس إنسان، جابر لخواطر أبناء وطنه وداعم لهم في كل مناسباتهم الحياتية.

وثمن وكيل دفاع النواب من المستوي المبهر والعظيم الذي ظهرت به ميادين التدرييب بأكاديمية الشرطة، والذي يأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة، اعتمدها وزير الداخلية الكفء اللواء محمود توفيق، الذي أحدث طفرة كبيرة جدا في أساليب التدريب والمناهج الدراسية في أكاديمية الشرطة مصنع الرجال وعرين الأبطال، والتي كان هدفها الأول الارتقاء بالمستوى التدريبي والفكري للدارسين لإعداد كوادر وأبطال قادرين علي الزود عن أمن الوطن.

وأضاف وكيل دفاع النواب أن وزارة الداخلية وثبت وثبات كبيرة جدا في مجال التطوير والتحديث في الفكر والتدريب باستخدام أحدث الأساليب العلمية الحديثة، وأن جميع قطاعات وإدارات وزارة الداخلية تشهد صحوة فنية وعملية وتدريبية غير مسبوقة، ترجمتها نتائج وجهود الشرطة في كشف الجريمة والعمل علي منع وقوعها، وأن استراتيجية الوزارة أتت ثمارها في هذه المرحلة وسنري نجاحات كبيرة في المراحل المقبله علي كل المستويات.