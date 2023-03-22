القوات الروسية تشن 6 هجمات صاروخية على زابوريجيا

قال مكتب المدعي العام الأوكراني في بيان له اليوم الأربعاء إن القوات الروسية أطلقت ما لا يقل عن ستة صواريخ على زابوريجيه.

واضاف البيان ان نوع الصواريخ التي تم استخدامها لم يتم التحقق منها بعد، بحسب ما نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال مكتب المدعي العام إن الصواريخ ألحقت أضرارا كبيرة بالبنية التحتية المدنية.

وأضافت أن "أحد الصواريخ أصاب مبنيين شاهقين مما أدى إلى تدمير جزئي للشقق والشرفات وألحق أضرارا بالأسطح وتحطمت النوافذ".

كما دمرت موجة الانفجار والحطام المباني السكنية المجاورة الأخرى والسيارات والبنية التحتية المدنية الأخرى في المدينة.

وقال المكتب إن بعض الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وأن عملية البحث والإنقاذ مستمرة، والناس محاصرون تحت الأنقاض ، ومازال البحث عن المعلومات عن الضحايا جاري.

وفي وقت سابق ، قال القائم بأعمال عمدة مدينة زابوريجيه ، إن هجومًا صاروخيًا على مبنى سكني في زابوريجيه أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وترك 25 شخصًا في المستشفى.

في غضون ذلك ، قال ميخايلو بودولاك ، المسؤول الأوكراني الكبير ومستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي ، إن الضربات استهدفت المدنيين عمدا.

نشر بودولاك على قناته على تليجرام اليوم، "تعرضت زابوريجيا اليوم لضرب متعمد على المباني السكانية، لقتل المدنيين" ،