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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: مشوفتش حد يراعي شغله زي الرئيس السيسي.. فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشوؤن الإسلامية، الشكر للرئيس السيسي على الجهود المبذولة التي يبذلها في الفترة الأخيرة من أجل الدولة المصرية، لافتا إلى أن تواجد رئيس الدولة وسط شعبه ووسط الشباب يجعلهم في حالة من السعادة الكبيرة.

شكرا للرئيس السيسي على هذه الأبوة والتعب

وأضاف خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "شكرا للرئيس السيسي على هذه الأبوة والتعب والشقاء والشغل اللي بيقدمه، الحقيقة الواحد بيتفرج وشايف الراجل بيشتغل وبيتحرك ومبيقعدش في كل مكان، وفي كل اتجاه، وفي كل مشروع.. رئيس مهتم بشعه وخاصة الشباب".

وتابع الجندى: "مشوفتش حد بيراعي شغله مثل الرئيس السيسي، كان زمان لما كنت بتكلم عن زعيم شعب من الشعوب نتصوره أنه قاعد على العرش، ويأمر ويحكم فقط، دي كانت صورة نمطية اتربينا عليها الفترة اللي فاتت، أن الملك أو الزعيم قاعد على كرسي العرش، والحاشية حوله من كل مكان".
 

علموا أولادكم الالتزام بالصلاة فى رمضان

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، إن الالتزام بالصلاة وأداء صلاة التراويح وقراءة القرآن مع بداية شهر رمضان تحدث حالة من البركة، موجها رسالة: "بلاش يفوتك أول يوم من التراويح وأنت تستمتع والطلعة الأولى كلها بركة".

وطالب خالد الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، بعقد النية والعزم على أداء الصلاة والخيرات في رمضان، مضيفا: "اعقد العزم والنية أنك يكون عندك عزيمة قوية ولو صليت في بيتك ولميت عيالك شيء جميل وكله ثواب ولو أخذت ولادك وأسرتك وصليت معاهم التراويح حاجة جميلة".

وتابع خالد الجندي: "لو اصطحبت أولادك وصليت معاهم صلاة التراويح في المسجد هيتحفر في دماغ أولادك حفر ودي الفرصة عشان تحفر في ذهنهم قيمة إيمانه ترتبط بالله سبحانه وتعالى والدين والشعائر الدينية".

خالد الجندي لعلهم يفقهون الدولة المصرية الرئيس السيسي صلاة التراويح

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