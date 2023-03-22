رمضان 1444 هـ| ما حكم نية الصوم وأين محلها.. ومتى وقتها؟

بدأتالليلة الأولى من شهر رمضان 1444 هـ، ليكثر البحث عن أركان الصوم وشروطه، والمقصود بالنية ومحلها ومتى يبدأ وقتها؟

وفي التقرير التالي نوضح بعض أحكام صيام شهر رمضان 1444 هـ.

ما هي أركان الصوم؟

أركان الصوم اثنان هما: النية، والامتناع عن جميع المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

ما حكم نية الصوم.. وأين محلها.. ومتى وقتها؟

النيـة فـي الـعبـادات ركـن فـلا بـد منهـا ولا تصح العبادة بدونهـا، ومحلها القلب والنطق باللسان مستحب لتذكير اللسان القلب، ومعناهـا أن يكـون عازماً علـى تـرك المفطـرات فـي نهـار الـيـوم القادم بقصد العبادة طاعة لله تعالى، وهذا المعنى حاصـل لـدى كل مسلم في كل ليلة من رمضان، فلا داعي للوسوسة، ولو قال: نويـت صـوم غدٍ لله تعالى فقـد قطع الوسوسة، ووقتُهـا مـن بعـد غروب الشمس إلى ما قبل طلوع الفجر.

هل تجب النية في الصوم لـكـل يـوم أم تكفي النية عن الشهر ؟

تجب النيـة لكـل يـوم مـن أيـام رمضان؛ لأن كل يـوم عبـادة مستقلة عن اليـوم الآخر، ويجب أن تكون النيـة هـذه في الليـل قبـل طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مـن لـم يبيت الصيام من الليل فلا صيام لـه) رواه النسائي، وفي رواية أبي داود والترمذي: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له).

و من استيقظ وتسحر فقـد نـوى، وكذا من كان عازماً في فترة من الليـل علـى صيام اليوم التالي.

هل يجوز عمل شنطة رمضان من زكاة المال؟

قالت دار الإفتاء، إنه يجوز إخراج "شنط" رمضان من أموال الزكاة فى رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق.

وأوضحت الدار فى فتوى لها أن الإنفاق على موائد الإفطار فى رمضان التى لا تفرق بين الفقراء والأغنياء، إنما هو من وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب المائدة ألا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين، فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ فى حكم التمليك؛ على اعتبار الإطعام فى ذلك قائمًا مقام التمليك، أما شنط رمضان التى يُتَحرَّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة؛ لأن التمليك متحقق فيها.