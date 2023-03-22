البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية ويدعو للمشاركة في يوم الأرض

البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية العظة الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة.

ودعا البابا تواضروس إلى المساهمة في يوم الأرض وذلك يوم السبت المقبل من الثامنة والنصف ولمدة ساعة حيث سيتم إغلاق الأجهزة الكهربائية والأنوار في إطار الدعوة التي دعت لها الأمم المتحدة للحفاظ على كوكب الأرض.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء نيافة الأنبا أنتوني أسقف إيبارشية إيرلندا واسكتلندا وشمال شرقي إنجلترا.

وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني مع نيافة الأنبا أنتونى بعض الموضوعات المتعلقة بالعمل الرعوي في إيبارشيته.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة، في وقت سابق اليوم وفدًا من أساتذة الجامعات من دول ألمانيا و النمسا وسويسرا الذين يشاركون في مؤتمر علمي تجري فعالياته بالقاهرة حاليًا.

وألقى عليهم قداسة البابا تواضروس الثاني محاضرة تناول خلالها لمحات من تاريخ مصر والكنيسة القبطية ودورها في المجتمع.

وفي ختام اللقاء أهداهم قداسة البابا تواضروس كتابًا عن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر باللغة الإنجليزية، تشجيعًا لهم على زيارة مسار العائلة المقدسة ونقاطه في مصر.

وحرص أعضاء الوفد على التقاط الصور التذكارية مع قداسة البابا، وتوجهوا بعدها إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ومزار القديس مار مرقس لزيارتهما، واستمعوا لشرح وافٍ عنهما.