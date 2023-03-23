هالة صدقي: المخرج خالد يوسف متمكن من أدواته ولما يطلبني مينفعش أرفض

أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها بدورها في مسلسل سره الباتع رغم كونها ضيفة شرف قائلة : " رغم مساحة الدور لكنه دور مهم ومحوري ومقدرش أرفض الدور لأن المخرج خالد يوسف ودوري سيكون مبهراً وأنا مبسوطة من شهادة خالد يوسف فيا لأنه صعب يشيد بحد.

وتابعت هالة صدقي في مداخلة هاتفية خلال "برنامج كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" ورغم أن دوري مش كبير وهو ضيف شرف لكن المشاهد مهمة وكونه يطلبني معناها أنه عارف كويس جداً هعمل إيه.

خالد يوسف مخرج متمكن

واختتمت هالة صدقي أنه مخرج متمكن من أدواته ولو كان دوري أكبر كنت هاخد جائزة افضل ممثلة "، مشيدة بإخراج خالد يوسف قائلة : " العمل مليء بالأحداث والثلاثين حلقة بمقام ثلاثين فيلم.