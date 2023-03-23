عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هالة صدقي: المخرج خالد يوسف متمكن من أدواته ولما يطلبني مينفعش أرفض

هالة صدقي
هالة صدقي

 أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها بدورها في مسلسل سره الباتع رغم كونها ضيفة شرف  قائلة : "  رغم مساحة الدور لكنه دور مهم ومحوري ومقدرش أرفض الدور لأن المخرج خالد يوسف ودوري سيكون مبهراً وأنا مبسوطة من شهادة خالد يوسف فيا  لأنه صعب يشيد بحد.

وتابعت هالة صدقي في مداخلة هاتفية خلال "برنامج  كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON :" ورغم أن دوري مش كبير وهو  ضيف شرف لكن المشاهد مهمة وكونه يطلبني    معناها أنه عارف كويس جداً هعمل إيه.

 

خالد يوسف مخرج متمكن

واختتمت هالة صدقي أنه مخرج متمكن من أدواته  ولو كان دوري أكبر كنت هاخد جائزة افضل ممثلة "، مشيدة بإخراج خالد يوسف  قائلة : " العمل مليء بالأحداث والثلاثين حلقة  بمقام  ثلاثين فيلم.

هالة صدقي سره الباتع الإعلامية لميس الحديدي خالد يوسف برنامج كلمة أخيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

تأخير موعد الإفطار.. مفاجأة بشأن توحيد أذان المغرب والفجر في رمضان

صدمة.. نجم الهلال السوداني مُهدد بالقتل قبل مواجهة الأهلي

خطة أمير مرتضى .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن خليفة فيريرا

رغبة كولر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق وفيوتشر الوجهة الأقرب

منخفض جوي متعمّق.. أمطار رعدية تصل إلى السيول في ثاني أيام رمضان

مجموعة الزمالك | شيك بدون رصيد يسبّب وداع المريخ لدوري أبطال إفريقيا

تقارير مغربية تحسم الجدل بشأن اسم مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

وزير الري يلقى بيان مصر أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023

رضا عبد العال يعلن رفضه لخليفة فيريرا في الزمالك

شاركت مصر وفنلندا في تأسيسها..وزير الري يؤكد على أهمية انعقاد المجموعة الإقليمية

الري: عقد أسبوع القاهرة السادس للمياه بعنوان "العمل على التكيف لأجل الاستدامة"

احذر أمر يفسد الصوم .. يقع فيه الكثير أثناء السحور

رضا عبد العال يوجه انتقادا شديد اللهجة لـ لاعبي المنتخب الأولمبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرفوا التوحيد|وسيم السيسي يحل اللغز .. هل عبد الفراعنة الأوثان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى فى السحور؟

وُجدت داخل مطبخ وبحث عنها العالم طيلة 400عام.. العثور على لوحة غامضة ببريطانيا|تفاصيل

خبيرة تغذية تقدّم بعض النصائح لعلاج فطريات الشفاه

فيديو

بدأت بأسوان والقادم أسوأ.. تنبؤات العالم الهولندي تتحقق في 6 دول|فيديوجراف

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتخلص من زوجته وابنتيه بـ طنطا

حقيقة تغيير مواعيد المدارس في شهر رمضان 2023 .. فيديو

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الدواجن البيضاء بمناسبة شهر رمضان 2023 |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ