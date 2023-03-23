عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أول ليلة من رمضان.. كيف أبدأ وأجدد حياتي؟..3 أمور يكشفها علي جمعة

علي جمعة
علي جمعة

كيف نبدأ حياتنا مع أول ليلة من رمضان؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر. 

كيف نبدأ حياتنا مع أول ليلة من رمضان؟

وقال علي جمعة، أظلنا شهر كريم ارتضاه الله - سبحانه وتعالى - أن ينزل فيه كتابه على قلب سيد المرسلين ﷺ ،وأعانه - سبحانه وتعالى – على تلقى كلامه المبين الذي لو نزل على جبل لجعله دكا، أعان الله نبيه الكريم ﷺ ونزل ذلك الكتاب العظيم على قلب سيد المرسلين ﷺ في ذلك الشهر الكريم .

وأكمل علي جمعة: أظلنا شهر هو منحة ربانية، نفحة صمدانية، معونة إلهية . أظلنا شهر ينتهز فيه المؤمن العاقل خصيم نفسه فيُغير حياته ويجدد حياته ويبدأ حياته كما أمر الله - سبحانه وتعالى - ونهى, وكما أرشد رسوله الكريم ﷺ ودل, غير حياتك أيها المؤمن وهذه فرصتك صدقة ربك لك، فالخلق عباد الله ، ونحن فقراء إلى الله - سبحانه وتعالى - نلتمس منه الرزق ونسأله الصحة والعافية ونطلب منه أن يوفقنا للعمل الصالح ، وأن يقبله - سبحانه وتعالى - بعد أن أديناه وأن يخلص نياتنا له، نحن فقراء إلى الله، والله قائم بذاته لا يحتاج إلى أحد منا ونحن في حاجة مستمرة إليه ؛فإذ به من رحمته يتصدق علينا ويعطينا ومن عطائه هذا الشهر الكريم، ويهدينا هدية فيها هذا الشهر الأكرم، هدية لو عرفا الناس لقاتلونا عليها وهم يسعون في تحصيل كل لذة وفي دفع كل ألم، لو عرفوها وعرفوا الأنوار التي تتلألأ في قلوب العابدين والذاكرين والصائمين والقائمين لقاتلونا عليها وأرادوا أن يستأثروا بها وأن يأخذوها منا وأن يحرمونا إياها ، نعمة كبرى في أيدينا تستوجب أن نُغَيِّر حياتنا .

هل ترك صلاة التراويح يؤثر في ثواب الصيام ؟ علي جمعة يجيب

ما هو الحكم في الاحتفال بيوم معين يسمى عيد؟ على جمعة يجيب


وتابع: كيف نغير حياتنا؟ بالبعد عن المهلكات. كيف نجدد حياتنا؟ بفعل المنجيات. كيف نبدأ حياتنا؟ بالاستمرار على الخيرات، مشددا: هكذا رسم لنا رسول الله ﷺ الطريق إلى لله، تخلية القلب من القبيح فتتبعه الجوارح والسلوك، وتحلية القلب بالصحيح فتتبعه الجوارح والسلوك.

وأكد أكد رمضان شهر فضيل كريم تُسلسل فيه الشياطين؛ فاستعدوا له والتجئوا بقلوبكم لربكم أن يرفع عنا البلاء، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا .

رمضان أول ليلة من رمضان الدكتور علي جمعة هيئة كبار العلماء كيف نبدأ حياتنا مع أول ليلة من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير موعد الإفطار.. مفاجأة بشأن توحيد أذان المغرب والفجر في رمضان

اعتبرتها عتاب محبين.. قصة تهديد نجم الهلال بالقتل ووعده بالتأهل أمام الأهلي

منخفض جوي متعمّق.. أمطار رعدية تصل إلى السيول في ثاني أيام رمضان

خطة أمير مرتضى .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن خليفة فيريرا

معجزة ربانية تحدث فى أول ليلة فى رمضان .. اغتنمها لسه قدامك فرصة قبل الفجر

رغبة كولر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق وفيوتشر الوجهة الأقرب

انتبه.. خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ولجنة الفتوى تحذر منه

مجموعة الزمالك | شيك بدون رصيد يسبّب وداع المريخ لدوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

فضل أول ليلة في رمضان.. وخير ما يقال حتى غروب الشمس

فضل شهر رمضان.. 10 خصال لم تعط لغيره تحرم وجهك على النار

باحثون وعلماء يحتفلون بـ هلال رمضان في البيت المحمدي

حالة أعلى من هذا..أمين الفتوى: الصيام ليس امتناع عن الطعام والشراب فقط

رمضان 1444 هـ| ما حكم نية الصوم وأين محلها.. ومتى وقتها؟

بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين في أول ليلة رمضانية

بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من رحاب مسجد الإمام الحسين

خالد الجندي: مشوفتش حد يراعي شغله زي الرئيس السيسي.. فيديو

ترشيحاتنا

طفرة لاكتشاف الفضاء .. الصين تعلن عن تليسكوب تحت الماء لسبب صادم

مش هقول اسم .. تامر عبد المنعم يكشف عن عملية نصب تعرض لها

اعرف سعر تابلت هواوي MatePad Pro 11 في السعودية

لن تصدق.. تناول الفول يوميا على السحور يؤثر على هؤلاء الأشخاص

أقل سعر للدولار اليوم الخميس 23-3-2023

دعاء رمضان .. يحول حياتك لسعادة ويرزقك من حيث لا تحتسب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير الفول والزبادي .. 3 أكلات خفيفة في السحور تشعرك بالشبع

عرفوا التوحيد|وسيم السيسي يحل اللغز .. هل عبد الفراعنة الأوثان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى فى السحور؟

وُجدت داخل مطبخ وبحث عنها العالم طيلة 400عام.. العثور على لوحة غامضة ببريطانيا|تفاصيل

فيديو

بدأت بأسوان والقادم أسوأ.. تنبؤات العالم الهولندي تتحقق في 6 دول|فيديوجراف

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتخلص من زوجته وابنتيه بـ طنطا

حقيقة تغيير مواعيد المدارس في شهر رمضان 2023 .. فيديو

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الدواجن البيضاء بمناسبة شهر رمضان 2023 |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ