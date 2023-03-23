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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش هقول اسم .. تامر عبد المنعم يكشف عن عملية نصب تعرض لها

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

كشف الفنان تامر عبد المنعم - عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - عن تعرضه لعملية نصب من أحد صناع الأعمال الدرامية الرمضانية، بعد مشاهدته للحلقة الأولى من هذا المسلسل الذي رفض ذكر اسمه. 

وكتب تامر عبد المنعم، في منشوره عبر فيسبوك: «تعرضت لعملية نصب درامي بعد ان قررت ان اشاهد حلقة اولي من احد المسلسلات وغصب عني عملت مقارنة بين اللي شفته في الحلقة واللي بشوفه علي نتفليكس وا ه ه ه من اللي حسيت بيه .. مش هقول اسم المسلسل هسيبلكم الحل». 

 

استقالة تامر عبد المنعم من غرفة صناعة السينما

من جهة أخرى، أعلن تامر عبد المنعم، استقالته من غرفة صناعة السينما منذ أيام بعد مدة تجاوزت 17 عاما، وحصلنا على نص الاستقالة التي قدمها إلى غرفة صناعة السينما.

ونشر تامر عبد المنعم عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، منشورًا يعلن من خلاله عن استقالته من المنصب، وكتب: لقد اعتدت في عملي الإداري الممتد لسنوات تجاوزت السبعة عشر عاما على الصرامة والجدية واتخاذ المواقف الواضحة.

وأضاف تامر عبد المنعم: لذلك تقدمت بـ استقالتي من غرفة صناعة السينما وأتوجه بخالص الشكر للقامات الكبيرة من أعضاء المجلس التي زاملتها على مدار عام ونصف العام.

واختتم: “كل الاحترام للمجلس رئيسًا ونوابا وأعضاء وكل الأسف لصغار الموظفين والمنتفعين من خارج أعضاء".

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