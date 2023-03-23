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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قبل عصر التليفزيون والراديو .. كيف كان يتم الإعلان عن قدوم شهر رمضان؟

صدى البلد

يتساءل الكثير كيف كان يتم الإعلان عن قدوم شهر رمضان المبارك قديمًا قبل عصر الراديو و التليفزيون والسوشيال ميديا، وكانت الإجابة هي في أداة النقرزان.

 قديما كان يتم الإعلان عن دخول شهر رمضان عن طريق قرع الطبول وذلك بأستخدام آلة موسيقية شعبية يطلق عليها النقرزان، وذلك قبل ظهور وسائل الأعلام والصحف.

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ماهي آلة النقرزان

 النقرزان هي آلة موسيقية شعبية من آلات الإيقاع الشبيهه بالطبلة، وكانت تستخدم للإعلان عن الأخبار والقرارات الهامة للمواطنين، إضافة إلى الإعلان عن قدوم شهر رمضان وموعد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة .

 كان يتم تثبيتها فوق جمل، وتتكون من طبق نحاس عرضه 30 سم وتجويفه 15 سم، ويتم عمل فتحة في أسفل الطبق حتى لا يحبس الصوت، ويصدر صدى للنقر، إضافة إلى جلد الجمل وهو من الجلود التي لاتتلف بسرعة .

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