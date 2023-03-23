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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

قطاع العلاقات الثقافية الخارجية..السفارات المصرية بالخارج تحتفل باليوم العالمى للفرانكوفونية

صدى البلد

بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للفرانكوفونية أجرت وزارة الخارجية المصرية تنسيقاتها مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية للمشاركة فى هذا الإحتفال السنوى والذى يتم على مستوى السفارات المصرية فى الخارج حيث تولى الخارجية المصرية إهتماماً واضحاً بهذا اليوم .
 

أشارت الدكتورة إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية أن الإدارة العامة للمنظمات الدولية بالقطاع دأبت على المشاركة السنوية بالإحتفال باليوم العالمى للفرانكوفونية بالتعاون مع المركز القومى للسينما حيث يتم إطلاق عرض عدد من الأفلام السينمائية المصرية المصحوبة بالترجمة الفرنسية على أسطوانات مدمجة أو روابط إلكترونية لعرضها فى السفارات المصرية بالخارج إحتفاءً بهذا اليوم .
 

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أضافت هالة صالح المشرف علي الإدارة العامة للمنظمات الدولية أنه سيتم عرض أفلام : المصير، المهاجر، جميلة بوحريد، وحدوتة مصرية للمخرج يوسف شاهين فى السفارة المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة كما يشارك إحتفالاً بهذه المناسبة الفيلم الروائى " فوتوكوبى " فى السفارة المصرية فى كلاً من الكويت، و أستانا بدولة كازخستان ، والفيلم الروائى الطويل " قابل للكسر " يُعرض فى السفارة المصرية فى كلاً من الكويت والإكوادور، أما الفيلم التسجيلى " وصية رجل حكيم فى شئون القرية والتعليم" يُعرض فى السفارة المصرية فى المجر ، كما تعرض السفارة المصرية فى الإكوادور الفيلم الروائى القصير "فردة شمال"  بالإضافة إلى أفلام تسجيلية وهى : رحلة العائلة المقدسة وديرسانت كاترين.
 

يُذكر أن الأمم المتحدة قد إختارت يوم20 مارس من كل عام يوماً لتحتفل به دول العالم بالفرانكوفونية وخاصةً الدول والأفراد التى تتحدث باللغة الفرنسية ، ويُعتبر العشرون من مارس هو تاريخ تأسيس المنظمة الدولية الفرانكوفونية والتى تعتبر من أهم المنابر الثقافية الفرانكوفونية كما يتم الإحتفال بمرور مائة وخمسة وثلاثين عامأ على ظهور المصطلح اللغوى " فرانكوفون".

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