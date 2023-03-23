الرئيس السيسي يستمع إلى الإنشاد الديني خلال افتتاحه مركز مصر الثقافي الإسلامي

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الإنشاد الديني من المبتهل أحمد العمري ومصطفي عاطف خلال افتتاحه مركز مصر الثقافي الإسلامي.

افتتح الرئيس السيسي مركز مصر الإسلامي في العاصمة الإدارية، وتبلغ مساحة مسجد مصر، 19100 متر مربع ويحتوي على 3 مداخل رئيسية يعلوها قبب إسلامية بالإضافة الي مدخل خدمى رابع، ويتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع ويسع 12000 مصلى يعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلي 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 و تعلو كل منها قبة إسلامية كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة .

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، العمال والمواطنين فى سحور أولى ليالي شهر رمضان، من العاصمة الإدارية الجديدة.