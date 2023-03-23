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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يستمع إلى الإنشاد الديني خلال افتتاحه مركز مصر الثقافي الإسلامي

الإنشاد الديني
الإنشاد الديني

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الإنشاد الديني من المبتهل  أحمد العمري ومصطفي عاطف خلال افتتاحه مركز مصر الثقافي الإسلامي.

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افتتاح مركز مصر الثقافي .. الرئيس السيسي يصافح الدكتور أحمد عمر هاشم | شاهد

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الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل بخصوص مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية

افتتح  الرئيس السيسي مركز مصر الإسلامي في العاصمة الإدارية،  وتبلغ مساحة مسجد مصر، 19100 متر مربع ويحتوي على 3 مداخل رئيسية يعلوها قبب إسلامية بالإضافة الي مدخل خدمى رابع، ويتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع ويسع 12000 مصلى يعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلي 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 و تعلو كل منها قبة إسلامية كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة .  

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، العمال والمواطنين فى سحور أولى ليالي شهر رمضان، من العاصمة الإدارية الجديدة.   

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي العاصمة الادارية الإنشاد الديني مركز مصر الثقافي الإسلامي

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