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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المدارس شغالة.. التعليم تنفي تعليق الدراسة اليوم بمناسبة أول رمضان

صورة ارشفية
صورة ارشفية

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، إغلاق المدارس ومنح إجازة للطلاب وتعليق الدراسة اليوم الخميس بمناسبة ان اليوم هو أول أيام شهر رمضان مبارك الكريم.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : اليوم هو يوم دراسي عادي في جميع المدارس ولم تصدر الوزارة اي قرار ب اغلاق المدارس  وتعليق الدارسة في أول أيام رمضان.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع المدارس لديها تعليمات واضحة أيضا بعدم رفع الغياب في رمضان، مشددة على ان العملية التعليمية ستسير بشكل منتظم وفقا لكافة الضوابط المعمول بها في رمضان تماما مثل باقي أيام العام.

وفي نفس السياق ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات الماضية ايضا شائعات تغيير مواعيد المدارس في رمضان وتقليل عدد ساعات اليوم الدراسي في جميع المدارس طوال الشهر الكريم.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يصدر أي قرارات وزارية أو كتب دورية توصي بتغيير مواعيد المدارس في رمضان وتقليل عدد ساعات اليوم الدراسي طوال الشهر الكريم.

 

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية تتولى تحديد مواعيد حضور وانصراف المدارس سواء في الفترة الصباحية او الفترة المسائية ، بشكل لا يضر بسير اليوم الدراسي والعملية التعليمية وقواعد وزارة التربية والتعليم.

التربية والتعليم الدراسة المدارس رمضان التعليم

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