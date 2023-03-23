بسبب مصادقته على عودة المستوطنين.. الخارجية التركية تدين الكنيست الإسرائيلي

أدانت وزارة الخارجية التركية مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان قد تم تفكيكها عام 2005.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، في وقت متأخر من أمس، الأربعاء: "ندين تبني التعديل في قانون الانسحاب لعام 2005، الذي ينص على انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وإخلاء بعض المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، والذي يقضي بإلغاء المواد الخاصة بإخلاء مستوطنات حومش وغانم وكاديم وسانور".

كما رفضت الوزارة تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، قائلةً: "نرفض الادعاءات التي لا أساس لها وغير المسئولة والاستفزازية التي أطلقها بعض أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي بشأن دولة فلسطين وشعبها، والتي لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع الحقائق السياسية أو التاريخية أو الراهنة".

ودعت "الخارجية التركية"، إلى "التنفيذ الفوري لجميع النقاط التي تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ في 19 مارس الجاري، ولا سيما احترام الوضع التاريخي للقدس والأماكن المقدسة، وإلى ضبط النفس والحس السليم لضمان أن يمر شهر رمضان، الذي يتزامن مع عيد الفصح، بسلام"، معربةً عن قلقها إزاء التوتر المتزايد في القدس والضفة الغربية.

