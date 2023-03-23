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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تميز ملحوظ لجامعة قناة السويس في تصنيف QS الدولي

تصنيف جامعة القناة
تصنيف جامعة القناة

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حصول الجامعة على المرتبة “601-650” في التصنيف العالمي للتخصصات من بين أكثر من 1400 جامعة عالمية، وذلك وفق ما أعلنته مؤسسة التصنيف البريطاني كيوإس (QS)، مشيراً إلى أن جامعة قناة السويس تحتل المرتبة الثامنة على مستوى مصر لعام 2023.

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وصرح "مندور" بأن الجامعة تحافظ على مكانتها  العالمية في تصنيف كيو إس QS للعام الخامس على التوالي في مجال الطب، مشيداً بجهود الباحثين بالجامعة للحفاظ على ترتيب عالمى متميز؛  مؤكداً مواصلة المجهودات والخطوات اللازمة نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف QS يعد أهم التصنيفات دولياً، فهو مؤشر للأداء البحثي بالجامعة. 

وأكد أن تقدم الجامعة في التصنيف يرجع إلى عدة إجراءات اتخذتها الجامعة خلال الفترة الماضية، تمثلت في تحفيز الباحثين بجميع الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والدعم الفنى ورفع كفاءة الباحثين في النشر الدولي من خلال الدورات التدريبية، إضافة إلى الجهود المثمرة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى في إتاحة قواعد البيانات العلمية على بنك المعرفة المصري، والدعم والدورات التدريبية المستمرة لبناء كفاءة الباحثين في النشر الدولى.

وأوضح الدكتور سامح الدمراني، مدير مكتب التعاون الدولى، أن تصنيف كيو إس (QS) هو من أهم التصنيفات للجامعات حول العالم، ويتم نشره عبر المؤسسة البريطانية كواكاريلي سيموندس، حيث أصدرت المؤسسة تقريراً تصنف فيه آلاف الجامعات حول العالم مرتبة حسب عدة معايير أكاديمية وعلمية.

وعن معايير تصنيف كيو إس، تصنيف QS، أشارت الدكتورة إلهام الخواص، رئيس وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي، إلى أنه يعتمد على مجموعة من المؤشرات التى توضح السمعة الأكاديمية والمجتمعية للجامعة وجودة الأبحاث الأكاديمية من حيث عدد الاستشهادات وجودة التدريس ومن حيث نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب الزائرين الأجانب.

وقالت إنه يتم تقييم الجامعات وفقا لمعايير رئيسية، منها 40% من مجمل التقييم يخص السمعة الأكاديمية للجامعة، باستقصاء آراء الخبراء الأكاديميين، حيث تم جمع آراء الخبراء في مجال التعليم العالي فيما يتعلق بجودة التدريس والبحث في جامعات العالم ، يليها السمعة المجتمعية 10% باستقصاء آراء أصاحب العمل في مستوى الخريجين، وتم الاستعانة بأصحاب المؤسسات التي يستقبلون فيها الخريجين الأكثر كفاءة وابتكاراً وفعالية، والاستشهادات لكل عضو هيئة تدريس (20%) والتي تقيس جودة البحث المؤسسي لإجمالي الاستشهادات التي تلقتها جميع الأبحاث العلمية في جميع التخصصات التي تنتجها الجامعة ونسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب (20%)، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب للمصريين بالجامعة (5%)، ونسبة الطلاب الأجانب للطلاب المصريين 5%.

وأكد الدكتور سعيد نوار، رئيس وحدة التسويق، أن الجامعة تحرص على ظهور نتائج السمعة الأكاديمية بالتصنيفات العالمية لرفع اسم الجامعة بهدف تحقيق مستوى عالٍ من التميز والريادة الإقليمية والدولية.

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