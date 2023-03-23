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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور محافظ الشرقية.. "صيدلة القناة" تعقد مؤتمرها الطلابي البحثي السادس

خلال الفاعلية
خلال الفاعلية

 

 " عُقد المؤتمر الطلابي السادس فى علوم الصيدلية بجامعة قناة السوسس، تحت عنوان "الصناعات الدوائية في ضوء التنمية المستدامة وخطة مصر ٢٠٣٠، برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.

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وإشراف تنفيذي الدكتورة دينا أبو المعاطى عميد كلية الصيدلة و الدكتورة غادة مكاوي حداد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وبتنظيم وحدة الدعم الأكاديمى بالكلية بإشراف الدكتورة راندا عبد السلام أستاذ ورئيس قسم الكيمياء التحليلية ومقررة المؤتمر .

أُقيم المؤتمر  بمبنى المدرجات الجديد بكلية الصيدلة جامعة قناة  السويس ، وبدأت فاعلياته بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، ثم تلاوة لآيات من الذكر الحكيم.

بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وأستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية والذى أكد أنه يحرص دوماً على التواجد بكلية الصيدلة بيته الأول، حيث يفخر بكونه أحد أساتذة تلك الكلية المتميزة ؛ ويُتابع بكل أهتمام الجديد فى مجال صناعة الدواء وأثره على خطة مصر للتنمية المستدامة 2023.

شارك بالمؤتمر الدكتورة رانيا مصطفي مدير مركز الدعم الاكاديمي بالجامعة  والدكتور إسماعيل سلامة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس الملتقى التوظيفي .

هذا وقامت الأقسام العلمية بالكلية بعرض لمشاريع الأبحاث الطلابية ، التي تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بالتخصصات العلمية المختلفة بالكلية.

ومن الملاحظ ،  أن المؤتمر ناقش  مجموعة متنوعة من الأبحاث والمشروعات العلمية، ومن بين المجالات التي تم التركيز عليها، الدراسات الكيميائية بما في ذلك الكيمياء العضوية والتحليلية والطبية. كما تطرق المؤتمر إلى  الدراسات الجينية والبيولوجية، والدراسات المتعلقة بالكائنات الدقيقة والمنتجات الطبيعية.

فيما تناول المؤتمر عدة أهداف تؤدي إلى تعزيز الدور الهام للكلية في مجال الدواء والمستحضرات الطبية وتحسين البحث العلمي في هذا المجال ، وتعظيم الإستفادة من القدرات الطلابية في البحث العلمي، وتطوير قدرات الطلاب في هذا المجال، وتسليط الضوء على دور الصناعات الدوائية في التنمية المستدامة، ودور الكلية في صحة وسلامة الغذاء، وتوجيه البحث العلمي لتطوير طرق التشخيص والعلاج للأمراض، بالإضافة إلى تشجيع المشاركة في الأنشطة الطلابية.

ومن جانبها ،  قامت الدكتورة دينا ابو المعاطي عميد الكلية بتكريم الطلاب الأوائل على مستوى برامج الصيدلة فارم دي والصيدلة فارم دي كلينيكال، بالإضافة إلى الطلاب المشاركين في المشاريع البحثية والأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية المختلفة.

وقد خرج المؤتمر الطلابي السادس لكلية الصيدلة بالعديد من التوصيات جاء منها تشجيع الطلاب على المشاركة في برامج البحث العلمي المختلفة، وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لهم مع تقديم دورات تدريبية وورش عمل تتناول مختلف جوانب البحث العلمي، بما في ذلك تصميم الدراسات وتحليل البيانات ونشر النتائج ، وعقد جلسات نقاش وورش عمل حول دور الصناعات الدوائية في التنمية المستدامة، والتركيز على الابتكارات والتقنيات المستدامة فضلاً عن توفير فرص للطلاب للتعرف على دور الصيدليات في صحة وسلامة الغذاء، وعقد جلسات نقاش وورش عمل حول المسائل المتعلقة بسلامة الأغذية بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، بما في ذلك المسابقات والفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية ، وعقد جلسات نقاش وورش عمل حول دور البحث العلمي في تطوير طرق التشخيص والعلاج للأمراض، والتركيز على الابتكارات والتقنيات الجديدة في هذا المجال. مع تقديم الدعم والتشجيع للطلاب لتقديم أوراق بحثية في المؤتمر، وتوفير الفرص للتواصل والتعرف على أساليب البحث العلمي المختلفة من قبل الخبراء في هذا المجال.

جامعة قناة السويس التنمية المستدامة رئيس جامعة الفيوم محافظ الشرقية جامعة الفيوم كلية الصيدلة ممدوح غراب جمهورية مصر العربية

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