الصور الأخيرة لـ أبلة فضيلة قبل رحيلها| شاهد

حبايبي الحلوين وكان ياما كان ويا سعد يا إكرام ولا يحلى الحديث والكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، بصوتها الدافئ وحكاياتها الهادفة، نشأ الكثير وهم أطفالا وتعلقوا كبارا بصوت الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق الشهيرة بـ أبلة فضيلة، التي توفيت اليوم عن 94 عاما.

برنامج أبلة فضيلة

نالت شهرة واسعة باسم "أبلة فضيلة" لتصبح مرشدة الأطفال عبر الراديو من خلال قصة تُذاع كل يوم، عبر برنامجها "أبلة فضيلة حول العالم" عن المسلسل الإذاعي حدوتة وأغنية.

لكن خلال السنوات الأخيرة الماضية اختفت الإذاعية "أبلة فضيلة" عن الإعلام، ويرجع ذلك إلى انتقالها للحياة مع ابنتها ريم إبراهيم وزوجها وأحفادها في كندا.

الصور الأخيرة لأبلة فضيلة

لكن الصور الأخيرة لأبلة فضيلة، كانت قد نشرتها ابنتها ريم في عام 2019 بينا كانت تحتفل معها بعيد الأضحى.

وكتبت عليها: "ثلاثة أجيال تحتفل بالعيد"، ولاقت الصورتين تفاعلا قويا إذ أنها الصور الأولى بعد غياب أبلة فضيلة لسنوات.

وبدت ملامحها بدون تغيير كالسابق ووصفها متابعون: "لسة جميلة زي ما انتي"، وعلقت أخرى: "زي القمر وحشتنا".