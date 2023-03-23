استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 15201 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2600 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 17863 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 6280 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2729 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 4035 نقطة.
تراجع مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم الخميس
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.