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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلافات المُصاهرة جمعت أولاد العم بالحبس.. تفاصيل إصابة عامل على يد نسايبه بسوهاج

صدى البلد

اعتدى نجلا عمومة على تاجر بقالة في نهاية الأربعينيات من العُمر، بالضرب باستخدام عصا شوم؛ ما أدى إلى إصابته بجرح غائر بفروة الرأس؛ بسبب خلافات المُصاهرة القائمة فيما بينهم، بدائرة مركز طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو (أحمد م ح ع- 42 عامًا- تاجر بقاله- ويقيم دائرة المركز)، مُصاب بجرح رضي بفروة الرأس.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال زوجته المدعوة (رضا ا ح م- 41  عامًا- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، إتهمت كلًا من (خالد ج ع ع- 36 عامًا- عامل، ونجل عمومته الحسين ج م ع- 33 عامًا- عامل- ويقيمان بذات الناحية)، بالتعدي على زوجها بعصا شوم كانت بحوزة الأول وإحداث إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات المُصاهرة القائمة فيما بينهم.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبحوزة الأول السلاح المُستخدم بالواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، لذات السبب سالف الذِكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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