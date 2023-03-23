كريم عبدالجواد يتأهل لربع نهائي بطولة أوبتاسيا للإسكواش

نجح كريم عبدالجواد لاعب منتخبنا الوطني ونجم نادي وادي دجلة في التأهل لدور ربع النهائي ببطولة أوبتاسيا الذهبية للإسكواش، والتي تستضيفها نادي ويمبليدون ببريطانيا في الفترة من 21 حتى 26 مارس الجاري.

وصعد كريم عبدالجواد المصنف الـ13 على البطولة بعد فوزه على البيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني على البطولة بعد مباراة استمرت لمدة 54، بنتيجة (3-1).

وشهدت المباراة تقدم عبدالجواد في الأشواط بنتيجة (2-1) ثم انسحب البيروفي دييجو بسبب تعرضه للإصابة.

وتستكمل اليوم مباريات دور ثمن النهائي حيث يصطدم يوسف سليمان المصنف الـ12 على البطولة مع السويسري نيكولاس مولير المصنف التاسع على البطولة.

ويستهل علي فرج مشواره في البطولة بمواجهة الفرنسي جريجوري مارشيه المصنف العاشر على البطولة.

وفي مباراة مصرية خالصة يلعب مازن هشام المصنف الخامس على البطولة مع مواطنه يوسف إبراهيم المصنف الـ12 على البطولة.