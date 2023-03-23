كانت طفولتنا معاكي.. تويتر يتحول إلى دفتر عزاء عقب رحيل أبلة فضيلة

رحلت عن عالمنا الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز الشهيرة بـ “أبلة فضيلة”، عن عمر ناهز 94 عاما.

ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا اسم “أبلة فضيلة”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتصدر اسم “أبلة فضيلة”، قائمة الأكثر تداولًا، ليتحول “تويتر” إلى دفتر عزاء لنعي الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز، من قبل محبيها في كل الأجيال.

وجاءت تغريدات رواد السوشيال ميديا لنعي “الأبلة فضيلة”، كالآتي:

ونعتها ابنتها ريم إبراهيم علي، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلة: "ادعوا لأمي بالرحمة.. البقاء لله.. توفيت إلى رحمة الله الغذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز أبلة فضيلة”.

وكشفت ريم أن صلاة الجنازة على الإذاعية الشهير أبلة فضيلة سوف تقام يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023، عقب صلاة الجمعة في مسجد عثمان في مدينة بيكرينج بكندا.

يذكر أن من أشهر الحواديت التى قامت بما عجزت عنه النصائح، حكاية “عم الغلباوى”، وحكاية “الكسلان”، وحكاية “كوب اللبن”، وحكاية “أشطر الشطار”، وغيرها من الحكايات.