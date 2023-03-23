ثقافة المنوفية تنظم 95 نشاطا لأكثر من 3 آلاف مستفيد خلال أسبوع

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود مديرية الثقافة في تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بهدف تعزيز التراث الثقافي والارتقاء بالذوق العام ورفع الوعى لدى المواطنين.

واستعرض مدير عام ثقافة المنوفية، خلال تقرير أسبوعي، أبرز الأنشطة الثقافية والفنية التي قامت بها الإدارة العامة لثقافة المنوفية خلال الفترة من 16 وحتى 22 مـارس 2023.

وأوضح أنه تمت إقامة 95 نشاطا ثقافيا في 26 موقعا بمختلف أرجاء المحافظة، لـ3 آلاف و749 مستفيدا، وذلك بالتعاون مع مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة وعدد من الجهات المعنية، من أجل تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين وتقديم الدعم الرعاية الشاملة لهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة وتحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع، وحماية وتعزيز التراث الثقافي.



من جانبه، أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لجميع الفعاليات الثقافية والفنية، مشيدا بالدور الرائد والحيوي لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة في تشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين.