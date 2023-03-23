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تحذير من تناول هذه الأطعمة بالسحور

تحذير من تناول هذه الأطعمة بالسحور | تعليمات وزارة الصحة

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد " مريم كمال " تغطية خاصة عن الأطعمة التي يجب تجنبها في وجبة السحور في شهر رمضان حتى لا تشعر بالجوع والعطش خلال فترة الصيام. 

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أصدرت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من التعليمات والإرشادات المهمة،التى يجب اتباعها خلال إعداد وجبة السحور ووضعها فى الحسبان.

أوضحت وزارة الصحة والسكان فى تقرير رسمي، مجموعة أطعمة تعطي الإحساس بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، مشددة على ضرورة تناولها خلال وجبة السحور.

أشارت الوزارة إلى الأصناف التي يمكن تقديمها خلال وجبة السحور وهى البقوليات وأشهرها الفول والعدس، واللبن ومنتجاته من الزبادي والأجبان والبيض.

وأكدت «الصحة» على إمكانية الاعتماد على البطاطس أو البطاطا والخبز البلدي أو الخبز متعدد الحبوب والحبوب الكاملة، ولفتت الاهتمام الى أهمية الاعتماد على مكونات السلطة الخضراء، مثل الخيار والخس والخضروات الورقية الغنية بالماء والألياف.

وأضافت الصحة  أنه من المهم الاعتماد على تناول المياه بكثرة والعصائر الطازجة الفرش وتقليل نسبة السكر كما يمكن الاكتفاء بسكر الفواكه الطبيعية، والابتعاد قدر الإمكان عن شرب الشاي والقهوة، لتجنب الإحساس بالجفاف والإرهاق، خلال ساعات الصيام.

حذرت وزارة الصحة، من تناول الأطعمة المقلية  الأطعمة المقلية والحلويات والمخللات في وجبة السحور فهي تزيد من الإحساس بالعطش.

مريم كمال

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