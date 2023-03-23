وداعا أبلة فضيلة

في أول يوم من رمضان ترحلين ، بعد أن قمتي بتربية أجيال كاملة في كل ربوع مصر على القيم والأخلاق الحميدة.

لازلت أذكر صوتك والذي عرفته وكنت تنتظره حتى قبل أن أصل سن المدرسة . كنت أنت المدرسة لي مع أمي . كنت أنتظرك دائما واسمعك دائما حتى وانا كبيرة . لازلت احب سماع صوتك والحكايات مهما كبرت.

ستظلين الذكرى الجميلة التي تعلمنا منها كل السلوكيات الطيبة الجميلة ، والخلق الفاضلة ، والمباديء ، والقيم ، واحترام الكبير ، والعطف على الصغير ، وكيف نعبر الشارع ، وكيف نعبر عن مشاعرنا ، وكيف نحافظ على اصدقائنا ، وكيف نحفظ عهودنا ، وكيف نحب الوطن .

تعلمنا منك الكثير والكثير . أنت أساسا مدرسة ، مدرسة كاملة بفصولها ومدرسيها وتلاميذها ، مدرسة انتقلت ودخلت كل مدينة ، وكل قرية في مصر .

كلمات كثيرة تختلج بداخلي . ولكن أعظمها انني احببتك من كل قلبي ، وأحببت صوتك ، واحاديثك ، وقصصك ، و الأغاني.

ربنا يرحمك برحمته الواسعة . وبعدد كل من سمعوك ، وكل من أحبوك ، وبعدد اقاصيصك الجميلة .

ألف رحمه ونور على روحك التي نورت طرق كثير من الأطفال ونورت عقولهم .

في أمان الله ومعيه الصديقين والمرحومين برحمته في شهر الرحمه و شهر المغفرة .