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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

وداعا أبلة فضيلة

كواعب البراهمي
كواعب البراهمي

في أول يوم من رمضان ترحلين ، بعد أن قمتي بتربية أجيال كاملة في كل ربوع مصر على القيم والأخلاق الحميدة. 

لازلت أذكر صوتك والذي عرفته وكنت تنتظره حتى قبل أن أصل سن المدرسة . كنت أنت المدرسة لي مع أمي . كنت أنتظرك دائما واسمعك دائما حتى وانا كبيرة . لازلت احب سماع صوتك والحكايات  مهما كبرت. 

ستظلين الذكرى الجميلة التي تعلمنا منها كل السلوكيات الطيبة الجميلة ، والخلق الفاضلة ، والمباديء ، والقيم ، واحترام الكبير ، والعطف على الصغير ، وكيف نعبر الشارع ، وكيف نعبر عن مشاعرنا ، وكيف نحافظ على اصدقائنا ، وكيف نحفظ عهودنا ، وكيف نحب الوطن . 

تعلمنا منك الكثير والكثير . أنت أساسا مدرسة ، مدرسة كاملة بفصولها ومدرسيها وتلاميذها ، مدرسة انتقلت ودخلت كل مدينة ، وكل قرية في مصر . 

كلمات كثيرة تختلج بداخلي . ولكن أعظمها انني احببتك من كل قلبي ، وأحببت صوتك ، واحاديثك ، وقصصك ، و الأغاني. 

ربنا يرحمك برحمته الواسعة . وبعدد كل من سمعوك  ، وكل من أحبوك ، وبعدد اقاصيصك الجميلة . 
ألف رحمه ونور على روحك التي نورت طرق كثير من الأطفال ونورت عقولهم . 

في أمان الله ومعيه الصديقين والمرحومين برحمته في شهر الرحمه و شهر المغفرة .

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