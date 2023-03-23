دفاعا عن رجل مسن.. مقتل شاب على يد 3 سائقين في القليوبية

لقى شاب مصرعه بالقليوبية على يد ثلاثة سائقين خلال مشاجرة نشبت بينهم لقيام المجنى عليه بالتدخل والدفاع عن رجل مسن طبيب تشاجر معه أحد المتهمين بسبب الخلاف على الأجرة، وعندما حاول المجنى عليه الدفاع عنه قاموا بالتعدى عليه بالشوم والأسلحة البيضاء حتى اردوه قتيلاً.

وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من قسم أول بنها، بمقتل شاب يدعى احمد عونى، علي ايدى ثلاثة سائقين بمنطقة الحرس الوطني بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة المجنى عليه، اثر تعدى المتهمين عليه بأسلحة بيضاء وسوم، لقيامه بالتدخل للدفاع عن رجل مسن طبيب، قام احد المتهمين بالتشاجر معه على ثمن الأجرة، فقام المتهمين بقتل المجنى عليه.

وكشفت التحريات أن المتهمين تعدوا على المجنى عليه بالشوم وطعنه طعنات نافذة بالظهر بسلاح أبيض "مطواة" جرى نقل المتوفى للمستشفى لاتخاذ اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.