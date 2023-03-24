عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يدعم الاتصال بالأقمار الصناعية.. هواوي تكشف رسميا عن هاتف Mate X3

Huawei Mate X3
Huawei Mate X3

كشفت شركة هواوي الصينية، عن أحدث إصداراتها من الهواتف القابلة للطي Mate X3، إلى جانب سلسلة الهواتف الذكية سلسلة Huawei P60.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف هواوي الجديد القابل للطي Mate X3، بوزن أخف بكثير من منافسيه يبلغ 239 جراما فقط، ويأتي طراز الرمل المصنوع من الريش بوزن يبلغ 241 جراما، أي أقل بـ 24 جرامًا من Galaxy Z Fold 4.

 

رسميًا .. هواوي تعلن عن سلسلة P60 بقدرات تصويرية ممتازة

بكاميرا 108 ميجابكسل.. هواوى تطلق هاتفا شبابيا جديدا بسعر منافس

 

سعر ومواصفات هاتف هواوي الجديد القابل للطي Mate X3

وتقدم هواوي هاتفا ذو وزن منخفض دون تنازلات من خلال Mate X3، فهو يتميز بشاشة أكبر وبطارية أكبر وكاميرا تكبير، بشكل مثير للإعجاب، عند فتحه، يبلغ سمك الهاتف 5.3 ملميتر فقط.

ويحتوي الجهاز القابل للطي على شكل كتاب على شاشتين قادرتين على 120 هرتز، يبلغ حجم شاشة الغطاء 6.4 بوصة، وتوفر دقة تبلغ 2504 × 1080 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20.9: 9.

Huawei Mate X3

وبالنسبة للشاشة الداخلية، يأتي Mate X3 بشاشة مرنة قابلة للطي يبلغ قياسها 7.85 بوصة، من نوع Foldable OLED، وبدقة 2496 × 2224 بكسل وجانب شبه مربع 8: 7.1، وزودت هواوي الشاشة الخارجية بطبقة حماية قوية مصنوعة من زجاج Kunlun Glass.

ويدعم هاتف Huawei Mate X3، مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، على غرار هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4، وهو أول هاتف قابل للطي يحقق مقاومة للماء من خارج Samsung، ويتميز هاتف هواوي الجديد القابل للطي بدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه.

Huawei Mate X3

ويعمل التصميم الجديد للمفصلة على ثني الطي على نفسه ونتيجة لذلك، يمكن إغلاق جهاز Mate X3 بشكل مسطح، هوناك أيضا حديث معتاد بلا تجعد، وعلى الرغم من محيط الخصر النحيف المثير للإعجاب، فإن المفصلة تدعم الهاتف بزوايا متعددة لالتقاط صور سيلفي بدون حامل ثلاثي القوائم، كما يدعم الهاتف وضع تقسيم الشاشة لمكالمات الفيديو ومشاهدة الفيديو، ووضع منضدة جديدة تُظهر الطقس والوقت.

Huawei Mate X3

ويحتوي هاتف Huawei Mate X3 على كاميرا خلفية ثلاثية وكاميرتين سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، واحدة على كل شاشة، الكاميرا العريضة بدقة 50 ميجابيكسل f / 1.8، تنضم إلى عدسة بدقة 13 ميجابيكسل f / 2.2 فائقة الاتساع، وعدسة بدقة 12 ميجابيكسل f / 3.4 5x مصورين تليفوتوغرافيين.

Huawei Mate X3

ويعمل جهاز Mate X3 بواسطة نظام التشغيل Harmony OS 3.1 من هواوي، ويعمل بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 ، مقترن بـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام.

ويحزم الهاتف بطارية كبيرة تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سلكي 66 وات و 50 وات لاسلكي.

وسيكون هاتف Huawei Mate X3 متاحا في الصين فقط، مقابل سعر يبدأ من 1999 دولار (أي ما يعادل 61860 جنيه مصري)،  لطراز 256 جيجابايت. 

Huawei Mate X3
هواوي Mate X3 سلسلة Huawei P60 Huawei هاتف هواوي القابل للطي Huawei Mate X3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلال السوداني يطالب بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي| ماذا تعني وهل يستجيب الكاف ؟

أمطار رعدية غزيرة.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد لمدة 72 ساعة

بعد حلقة محمد رمضان وضربة الكرسي .. أول تعليق من رامز جلال

أحدها لم يخسر مباراة| من سيواجه الأهلي في ربع النهائي حال الصعود؟

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

وفاة الفنان مجدي عبد الوهاب وهذا موعد الجنازة

صن داونز يخطط لضم صفقة مفاجئة من الأهلي

بالأسماء.. مهيب عبد الهادي: الزمالك يتحرك لضم 3 صفقات سوبر

موضوعات متعلقة

ثغرات خطيرة تصيب أشهر هواتف جوجل وسامسونج Galaxy

بـ 7590 جنيها.. هونر تكشف عن هاتف أندرويد بكاميرا 50 ميجابكسل

بمواصفات ستدهشك.. أوبو تعلن رسميا عن تابلت Oppo Pad 2

سعر ومواصفات Realme C55 منافس هواتف آيفون 14 برو

سعر مناسب.. مواصفات أحدث هواتف فيفو iQOO Z7 و Z7x

استفد منها.. 5 تطبيقات لا غنى لك عنها في شهر رمضان 2023

الأقوى والأسرع لعشاق التصوير.. أوبو تطلق سلسلة Oppo Find X6 رسميا

الموافقة أو رفض الانضمام.. ميزتان جديدتان لـ مجموعات واتساب

ترشيحاتنا

دعاء الجمعة الأولى في رمضان .. للرزق والزواج وسداد الديون

تصعيد خطير .. مسئول روسي يطالب بوتين بمحو بريطانيا من على وجه الأرض

سوق الكانتو الحلقة 1.. أمير كرارة ينصب على ضابط أجنبي

أحد مشايخ سيناء: مصر ستبقى إلى الأبد رغم كل المؤامرات

رونالدو يقود البرتغال للفوز على ليختشنتاين في تصفيات يورو 2024

فرنسا.. متظاهرون يشعلون النار في مبنى بلدية مدينة بوردو |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من كل دولة أكلة.. ما لا تعرفه عن الدولمة

تناول هذا المشروب في السحور يمنع العطش

لـ عزومات رمضان .. إتيكيت تناول الحمام بالشوكة والسكين

من كل محافظة أكلة.. اليخني الصعيدي.. ما هو وما طريقة عمله؟

فيديو

في اول رمضان ..الروماني بورقا دانيلو مدرب نادي احد السعودي ينطق الشهادتين

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

رانيا يوسف في تصريحات جريئة.. مش لاقية راجل مناسب وأحمد الفيشاوي مش عاتق وخالد يوسف بحترمه «فيديوجراف»

تحذير من تناول هذه الأطعمة بالسحور | تعليمات وزارة الصحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ