يدعم الاتصال بالأقمار الصناعية.. هواوي تكشف رسميا عن هاتف Mate X3

كشفت شركة هواوي الصينية، عن أحدث إصداراتها من الهواتف القابلة للطي Mate X3، إلى جانب سلسلة الهواتف الذكية سلسلة Huawei P60.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف هواوي الجديد القابل للطي Mate X3، بوزن أخف بكثير من منافسيه يبلغ 239 جراما فقط، ويأتي طراز الرمل المصنوع من الريش بوزن يبلغ 241 جراما، أي أقل بـ 24 جرامًا من Galaxy Z Fold 4.

سعر ومواصفات هاتف هواوي الجديد القابل للطي Mate X3

وتقدم هواوي هاتفا ذو وزن منخفض دون تنازلات من خلال Mate X3، فهو يتميز بشاشة أكبر وبطارية أكبر وكاميرا تكبير، بشكل مثير للإعجاب، عند فتحه، يبلغ سمك الهاتف 5.3 ملميتر فقط.

ويحتوي الجهاز القابل للطي على شكل كتاب على شاشتين قادرتين على 120 هرتز، يبلغ حجم شاشة الغطاء 6.4 بوصة، وتوفر دقة تبلغ 2504 × 1080 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20.9: 9.

Huawei Mate X3

وبالنسبة للشاشة الداخلية، يأتي Mate X3 بشاشة مرنة قابلة للطي يبلغ قياسها 7.85 بوصة، من نوع Foldable OLED، وبدقة 2496 × 2224 بكسل وجانب شبه مربع 8: 7.1، وزودت هواوي الشاشة الخارجية بطبقة حماية قوية مصنوعة من زجاج Kunlun Glass.

ويدعم هاتف Huawei Mate X3، مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، على غرار هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4، وهو أول هاتف قابل للطي يحقق مقاومة للماء من خارج Samsung، ويتميز هاتف هواوي الجديد القابل للطي بدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه.

Huawei Mate X3

ويعمل التصميم الجديد للمفصلة على ثني الطي على نفسه ونتيجة لذلك، يمكن إغلاق جهاز Mate X3 بشكل مسطح، هوناك أيضا حديث معتاد بلا تجعد، وعلى الرغم من محيط الخصر النحيف المثير للإعجاب، فإن المفصلة تدعم الهاتف بزوايا متعددة لالتقاط صور سيلفي بدون حامل ثلاثي القوائم، كما يدعم الهاتف وضع تقسيم الشاشة لمكالمات الفيديو ومشاهدة الفيديو، ووضع منضدة جديدة تُظهر الطقس والوقت.

Huawei Mate X3

ويحتوي هاتف Huawei Mate X3 على كاميرا خلفية ثلاثية وكاميرتين سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، واحدة على كل شاشة، الكاميرا العريضة بدقة 50 ميجابيكسل f / 1.8، تنضم إلى عدسة بدقة 13 ميجابيكسل f / 2.2 فائقة الاتساع، وعدسة بدقة 12 ميجابيكسل f / 3.4 5x مصورين تليفوتوغرافيين.

Huawei Mate X3

ويعمل جهاز Mate X3 بواسطة نظام التشغيل Harmony OS 3.1 من هواوي، ويعمل بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 ، مقترن بـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام.

ويحزم الهاتف بطارية كبيرة تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سلكي 66 وات و 50 وات لاسلكي.

وسيكون هاتف Huawei Mate X3 متاحا في الصين فقط، مقابل سعر يبدأ من 1999 دولار (أي ما يعادل 61860 جنيه مصري)، لطراز 256 جيجابايت.