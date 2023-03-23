عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمر هاشم: الفاتحة يطلق عليها السبع المثاني وتحمل الكثير من الأنوار الربانية

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء

أكد الدكتور أحمد عمرهاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أن سورة الفاتحة، لها فضل عظيم وكبيرة، مشيرا إلى أنه كان يستخدمها المسلمون الأوائل في الرقية وتسمى أم الكتاب.

 

وقال أحمد عمرهاشم، خلال تقديمه برنامج “هدى القرآن”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن بعض المفسرين وقفوا أمام الحروف المقطعة بها، وتم تفويض الأمر إلى قائلها وهو الله سبحانه وتعالي، وهناك من اجتهد لتفسيرها.

 

تحمل الكثير من الأنوار الربانية

 

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن سورة الفاتحة يطلق عليها السبع المثاني، لافتا إلى أن آياتها بها العديد من المعاني التي تحمل الكثير من الأنوار الربانية، وفيها شفاء للقلوب أيضا.

احمد عمر هاشم هيئة كبار العلماء الله سبحانه وتعالى سورة الفاتحة صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلال السوداني يطالب بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي| ماذا تعني وهل يستجيب الكاف ؟

وفاة الفنان مجدي عبد الوهاب وهذا موعد الجنازة

تعرف على مدرب الزمالك الجديد.. مصري وله إنجازات سابقة

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

صن داونز يخطط لضم صفقة مفاجئة من الأهلي

بعد حلقة محمد رمضان وضربة الكرسي .. أول تعليق من رامز جلال

أحدها لم يخسر مباراة| من سيواجه الأهلي في ربع النهائي حال الصعود؟

عودة سيارة الشعب.. سعر هيونداي فيرنا الجديدة| صور

ترشيحاتنا

عقوبات جديدة وحرب معلومات.. بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن روسيا

بعد الضربة الإسرائيلية.. مطار حلب الدولي يعود للخدمة بعد إصلاح الأضرار

بث مباشر .. صلاة التراويح من مسجد الحسين

ميدو: محمد صلاح كابوس على مسئولي اتحاد الكرة في مصر لهذه الأسباب

وزير القضاء الإسرائيلي يهدد نتنياهو بالاستقالة احتجاجا على التعديلات القضائية

الأهلي هيخسر برحيله| ميدو : كهربا بيشتري وقت في دفع غرامة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جميلة الحلقة 1.. بوسي شلبي وخالد الصاوي وأشرف زكي ضيوف بشخصياتهم الحقيقة

جميلة الحلقة 1.. وفاة والد ريهام حجاج بعد تنازله عن أملاكه لها

ضرب نار الحلقة 1.. ياسمين عبدالعزيز تدخل القسم وأحمد العوضي يغادر للقاهرة

أمير كرارة لصدى البلد: غيرت جلدي في سوق الكانتو والدور تحدٍ جديد| حوار

فيديو

رانيا يوسف في تصريحات جريئة.. مش لاقية راجل مناسب وأحمد الفيشاوي مش عاتق وخالد يوسف بحترمه «فيديوجراف»

تحذير من تناول هذه الأطعمة بالسحور | تعليمات وزارة الصحة

سيول ثاني أيام رمضان .. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ