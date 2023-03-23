عمر هاشم: الفاتحة يطلق عليها السبع المثاني وتحمل الكثير من الأنوار الربانية

أكد الدكتور أحمد عمرهاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أن سورة الفاتحة، لها فضل عظيم وكبيرة، مشيرا إلى أنه كان يستخدمها المسلمون الأوائل في الرقية وتسمى أم الكتاب.

وقال أحمد عمرهاشم، خلال تقديمه برنامج “هدى القرآن”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن بعض المفسرين وقفوا أمام الحروف المقطعة بها، وتم تفويض الأمر إلى قائلها وهو الله سبحانه وتعالي، وهناك من اجتهد لتفسيرها.

تحمل الكثير من الأنوار الربانية

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن سورة الفاتحة يطلق عليها السبع المثاني، لافتا إلى أن آياتها بها العديد من المعاني التي تحمل الكثير من الأنوار الربانية، وفيها شفاء للقلوب أيضا.