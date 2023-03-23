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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم 250 وجبة في مائدة الإفطار بمدينة طور سيناء

المائدة
المائدة

تابع مبروك الغمرينى، رئيس مدينة الطور بمحافظة سيناء، اليوم الخميس أول أيام شهر رمضان الكريم، أعمال تجهيز وإعداد مائدة إفطار الصائم، التي جرى إقامتها بحديقة مسجد الحق المبين أول شارع المنشية، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.
وقال رئيس المدينة، إن اللواء خالد فودة وجه بتجهيز 250 وجبه إفطار يوميًا، وتقديم أجود أنواع الطعام دون تفريق في الخدمة، مشيرًا إلى أنه يقوم بطهي وإعداد الوجبات مجموعة من شباب مدينة الطور المتطوعين.
وأكد على  ضرورة تزويدها بكافة الإمكانيات لاستيعاب أكبر عدد من البسطاء ومحدودي الدخل، ورواد المائدة من جميع الفئات.
وأشاد رئيس المدينة، بدور محافظ جنوب سيناء، في إقامة موائد الرحمن التي تستهدف إفطار الصائمين طوال الشهر الكريم من البسطاء والفقراء وعابري السبيل، مؤكداً أن موائد الرحمن تُسهم في تعميق مشاعر المودة وتُجسد التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

مائدة بجنوب سيناء

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تجهيز وجبات إفطار مائدة الرحمن طور سيناء

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