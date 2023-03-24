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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أغرب تقاليد رمضان .. بلح "محمد صلاح" يغزو أسواق الإسكندرية .. صور

بلح محمد صلاح بأسواق
بلح محمد صلاح بأسواق الإسكندرية

"رمضان جانا وفرحنا به بعد غيابه وبقاله زمن غنوا وقولوا شهر بطوله غنوا وقولوا أهلا رمضان رمضان جانا"، تلك كلمات أجمل الأغاني الفلكورية التي تغنى بها المطرب الشهير محمد عبدالمطلب ترحيبًا بقدوم شهر رمضان المعظم، والذي بدا اليوم في مصر وأغلب الدول العربية.

وفي عروس البحر الأبيض المتوسط محافظة الإسكندرية، لقطت عدسة صدى البلد أغرب تقاليع شهر رمضان هذا العام، حيث أطلق البائعون بسوق الحقانية بمنطقة المنشية، على نوع "تمر" اسم الأسطورة "محمد صلاح"، لاعب ليفربول، وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ مصر على الإطلاق.

بلح أسواني مميز غزا أسواق الإسكندرية، ولكن باسم "محمد صلاح"، وخاصة بعد تألق النجم المصري في الفترة الأخيرة مع فريقه الإنجليزي، حيث أصبح صلاح الهداف التاريخي للنادي العريق.

وقال أحد البائعين لـ صدى البلد، إن إطلاق اسم نجم مثل محمد صلاح على البلح أو الياميش، يهدف إلى جذب انتباه الجمهور، مشيرًا إلى تسمية التمر في السنوات السابقة بأسماء نجوم أخرى مثل أبوتريكة وشيكابلا، من أجل جذب عين المشترين والإقبال على الشراء خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الجميع، والتي أدت إلى تراجع حركة الشراء على البلح والياميش.

وأضاف أن أسعار بلح محمد صلاح، وهو بلح أسواني من الدرجة الممتازة، يبلغ 40 جنيه، بينما تتراواح أسعار التمر بصفة عامة ما بين 25-60 جنيه، حسب مواصفاته، فهناك بلح للأكل، وبلح لصناعة التمر باللبن على وجبة الإفطار، وهو أهم مشروب رمضاني لدى الاسكندرانية بشكل خاص.

بينما أشار بائع آخر إلى أن إقبال المواطنين زاد على شراء البلح أو التمر في الأيام الأخيرة قبل حلول شهر رمضان، ومع أول أيام الشهر الكريم، ولجأ البائعون إلى تخفيض الأسعار لجذب المواطنين أيضًا.

وحول بلح أو تمر محمد صلاح، قال أحد المواطنيين إن الاسم في حد ذاته يدفع للفضول والتساؤل حول البلح وجودته، باعتباره من المنتجات الأساسية التي يشتهر بها الشهر الفضيل ولا يمكن الغنى عنهه.

وفي جولة مع أسعار الياميش داخل سوق الحقانية، بلغ سعر الزبيب 60 جنيه، والبندق 120 جنيه للكيلو، عين الجمل 120 جنيه، بينما البلح يبدأ سعره من 2- جنيه للغزالى وحتى 30 جنيه للأسوانى بينما يبلغ سعر الجوز الهند 64 جنيه للكيلو ، بينما سعر الخروب المجروش وصل الى 16 جنيه للكيلو، والدوم وصل إلى 48 جنيه، ووصلت سعر لفة القمر الدين إلى 25 جنيه ، بينما المكسرات تبدأت من 100 جنيه وحتى 300 جنيه .

محمد صلاح الاسكندرية محافظة الاسكندرية جوز الهند تمر باللبن شهر رمضان شهر رمضان المعظم

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