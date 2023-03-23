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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريستيانو رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام ليختشنتاين في تصفيات يورو 2024

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لـ البرتغال، عن تشكيل البرتغال “سيليساو أوروبا”، لمواجهة ليختشنتاين، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

تشكيل البرتغال

وشهد تشكيل البرتغال، تواجد كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، ليشارك في مباراته رقم 197 بقميص بلاده، كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية للمنتخبات على مر التاريخ

وضم تشكيل البرتغال كلا من:

في حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - دانيلو بيريرا - جونزالو إيناسيو - رافاييل جيريرو

خط الوسط: جواو بالينيا - برونو فيرنانديز - برناردو سيلفا

خط الهجوم: جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو

وتُقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “خوسيه ألفالادي” معقل البرتغال.

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