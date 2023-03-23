لفظ خارج وضرب بالكرسي.. أبرز لقطات محمد رمضان في رامز نيڤر إند

وقع الفنان محمد رمضان، الضحية الأولي لـ رامز جلال ببرنامج "رامز نيڤر إند"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز التصريحات:



رامز جلال مستقبلا محمد رمضان: أنا في الشر طماع

بدأ رامز جلال البرنامج بالمقدمة الشهيرة الخاصة به التي قال فيها: "أعزائي المشاهدين لأني بني آدم في الشر طماع، وفي المكر مفيش مني اتنين".





رامز جلال يسخر من محمد رمضان: إيه الطقم دا

سخر الفنان رامز جلال من محمد رمضان فور وصوله، قائلا: "رمضان نازل بالبدلة الكانتلوبي"، و"إيه الطقم دا يارمضان".





النجومية مش أرقام..رامز جلال لـ محمد رمضان: هقضي على أسطورة نمبر وان

علق الفنان رامز جلال فور وصول محمد رمضان، قائلا: "هقضي على أسطورة نمبر وان وأعرفه ان النجومية مش أرقام وعربيته كلها أوهام".



تعليقات كوميدية صاحب المقالب على محمد رمضان

قدم الفنان رامز جلال العديد من التعليقات الكوميدية على افتتاح محمد رمضان لـ مطعم كاظم باشا خلال البرنامج، ومنها: "دا جاي يفتتح فطاطري المدينة".



محمد رمضان يكشف لأول مرة حقيقة امتلاكه لطائرة خاصة

قال "محمد رمضان"، خلال تواجده في برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه لا يمتلك طائرة خاصة مثلما تردد عنه خلال الفترة الماضية، بينما يمتلك 16 سيارة بسبب حبه للسيارات، مضيفا: "من وأنا صغير كان نفسي أشتري أنواع معينة من العربيات واشتريتها بالفعل".



محمد رمضان يكشف عن أكثر الأكلات المفضلة

رد الفنان محمد رمضان، على سؤال الأكلات المفضلة بالنسبة له، قائلا: "المقلوبة وبحب شوربة العدس".





عجل يهاجم محمد رمضان في رامز نيڤر إند

في إحدى فقرات البراامج، هاجم العجل الفنان محمد رمضان في مقلب "رامز نيڤر إند".





بعد اكتشافه مقلب رامز جلال.. لفظ خارج من محمد رمضان على الهواء

تلفظ الفنان محمد رمضان، بلفظ خارج على الهواء مباشرة، خلال تواجده برفقة رامز جلال في برنامج "رامز نيفر إند" اليوم، وذلك بعد اكتشافه للمقلب الذي وقع فيه ضحية للفنان رامز جلال.





رد فعل صادم من محمد رمضان بعد اكتشاف مقلب رامز نيفر اند

انفعل الفنان محمد رمضان فور اكتشاف المقلب وأمسك بكرسي ليضرب به الفنان رامز جلال، وهو ما دفع المتواجدين للتصدي له، مرددا: "إيه يا رامز ده أنا قلبي هيقف، أفرض بلعت لساني مت"، ليرد رامز قائلا: "كرسي يا رمضان هو إحنا بنتخانق في فرح".



بـ الكرسي .. محمد رمضان يضرب رامز جلال

تعدى الفنان محمد رمضان، بالضرب على الفنان رامز جلال، خلال تواجده في برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بعدما اكتشف حقيقة "المقلب" الذي وقع فيه.