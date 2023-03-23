شوبير: كريستيانو أساسي في تشكيل البرتغال لمواجهة ليشنشتاين في تصفيات يورو 2024

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن وجود كريستيانو في التشكيل البرتغال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شوبير :"كريستيانو رونالدو أساسياً في تشكيل البرتغال لمواجهة ليشنشتاين في تصفيات يورو 2024".

أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لـ البرتغال، عن تشكيل البرتغال “سيليساو أوروبا”، لمواجهة ليختشنتاين، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

تشكيل البرتغال

وشهد تشكيل البرتغال، تواجد كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، ليشارك في مباراته رقم 197 بقميص بلاده، كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية للمنتخبات على مر التاريخ

وضم تشكيل البرتغال كلا من:

في حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - دانيلو بيريرا - جونزالو إيناسيو - رافاييل جيريرو

خط الوسط: جواو بالينيا - برونو فيرنانديز - برناردو سيلفا

خط الهجوم: جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو

وتُقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “خوسيه ألفالادي” معقل البرتغال.