سعر جوال Oppo Reno8 في السعودية

تقدم شركة "أوبو" جوالها الذكي من الفئة متوسطة المدى Oppo Reno 8 بمواصفات رائعة بالنسبة لسعره ، مع شاشة كبيرة وجيدة في العرض مع شحن سريع ومظهر جذاب، كما أنه منافس قوي لباقي الفئة المتوسطة بالنظر إلى سعره التنافسي جدا.

يشحن جوال أوبو رينو 88 بقوة 80 وات، أي أنه سريع جدًا بالنسبة لهاتف متوسط المدى، كما أن معالج ميدياتك MediaTek قوي وبكفاءة عالية بما يكفي لأداء معظم المهام بما في ذلك ألعاب الفيديو مع تنقل سريع بين الواجهات المختلفة.

يتوفر جوال أوبو رينو 8 في المتاجر الرقمية للمملكة العربية السعودية بسعر 1899 ريال سعودي، مع نسخة الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 8 جيجابايت رام و 256 جيجابايت روم، في السطور التالية ترصد صدى البلد كل المعلومات التقنية للجوال وفقا لموقع gsmarena التقني.

Oppo Reno8

مواصفات Oppo Reno8

يأتي مع شاشة عرض AMOLED حجم 6.6 بوصة، تقدم دقة وضوح 1080x2400 بيكسل، مع كثافة بيكسلات 411 نقطة لكل بوصة، معدل تحديث 90 هرتز، مع درجة سطوع قياسية 430 شمعة وذروة سطوع 800 شمعة لكل متر مربع، مع نسبة شاشة إلى هيكل 83.9% وشاشة زجاجية للحماية من Corning Gorilla Glass 5.

يتم تشغيل الجوال أوبو رينو 8 بواسطة معالج من ميدياتك شريحة Dimensity 1300 بدقة تصنيع 6 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 3 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك Mali-G77 MC9 التي تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت ومساحة تخزين أساسية 128 أو 256 جيجابايت روم، ولا يدعم إضافة ذاكرة خارجية.

يحزم الجوال أوبو رينو 8 بطارية غير قابلة للإزالة سعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 80 وات سلكيا وتصل إلى 100% خلال 28 دقيقة فقط، مع نظام تشغيل أندرويد 12 وواجهة مستخدم ColorOS 12.1.

يأتي الجوال الجديد من أوبو مع إعداد كاميرات ثلاثية في الخلفية، مع مستشعر رئيسي فتحة عدسة واسعة بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة ثانية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، وثالثة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل، وتقنية HDR وتصوير بانورامي.

يدعم الجوال اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.3, A2DP, LE, aptX HD وتحديد الموقع الجغرافي GPS ونظم ملاحة أخرى مثل GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS.