الأقوى والأسرع لعشاق التصوير.. أوبو تطلق سلسلة Oppo Find X6 رسميا

أعلنت شركة أوبو Oppo، رسميا عن سلسلة Oppo Find X6 الجديدة التي تتميز بقدرات تصوير فائقة، إلى جانب أنها مجهزة بتقنيات مميزة تجعلها أفضل هواتف الشركة.

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo Find X6 Pro



تقول أوبو إن هاتف Oppo Find X6 Pro، يستهل عصر الكاميرات الثلاث الرئيسية، إذ تتميز جميع الكاميرات الثلاث الموجودة في الجزء الخلفي من Find X6 Pro، بأكبر المستشعرات في عالم الهواتف الذكية.

فتحتوي الكاميرا العريضة على مستشعر بقياس 1 بوصة من نوع Sony IMX989 الموجود في هاتفي Xiaomi 13 Pro و Vivo X90 Pro، وذلك مع عدسة بقياس 23 ملميتر وفتحة f/1.8.

Find X6 Pro

وذلك إلى جانب عدسة تصوير الفائق الاتساع بقياس 15 ملميتر، وفتحة عدسة f/2.2، وذلك مع مستشعر بقياس 1/1.56 بوصة ومن نوع Sony IMX890، وهو من أحد أكبر المستشعرات المستخدمة في كاميرات التصوير فائقة الاتساع حتى الآن.

Find X6 Pro

بالإضافة إلى كاميرا مخصصة للتقريب تأتي مع وحدة المنظار للبعد البؤري المكافئ قدره 65 ملميتر، مع مستشعر بقياس 1/1.56 بوصة ومن نوع Sony IMX890، وفتحة عدسة f/2.6.

وتحمل كاميرات هاتف Find X6 Pro، علامة Hasselblad التجارية المتخصصة في صناعة الكاميرات ومعدات التصوير السويدية، والتي تحصل على برنامج لضبط الألوان مع ملف الألوان الطبيعية Hasselblad Natural Colour، ووضع التصوير الاحترافي Hasselblad Pro Mode، ووضع XPAN الكلاسيكي للقطات البانورامية.

Find X6 Pro

وبالإضافة إلى الميزات الخاصة بـ Hasselblad ، مثل: وضع تصوير البورتريه Hasselblad Portrait Mode الذي يستفيد من كاميرات التصوير الفائق العرض وتصوير العمق ة للحصول على نتائج تهدف إلى محاكاة عدسة "هاسيلبلاد" XCD30، وعلامة Hasselblad المائية التي تتضمن معلمات التصوير في حد أسفل صورتك.

وتعمل أوبو أيضا على زيادة إمكانات كاميراتها الجديدة من خلال معالج التصوير MariSilicon X المخصص، الذي يسمح بالتركيز والدقة بشكل أسرع، بالإضافة إلى نطاق تثبيت الصورة بنسبة 42%لكاميرا التقريب، التي تقول الشركة إنها علامة رائدة في الصناعة.

Find X6 Pro

وتدعم الكاميرات الثلاث الاندماج العميق لبيانات صور RAW غير المضغوطة للحصول على وضوح أفضل ومعلومات الظل والضوء، كما يحتوي Find X6 Pro على مستشعر طيفي مُحسَّن من 13 قناة للحكم على الإضاءة المحيطة وضبط توازن اللون الأبيض وفقًا لذلك.

وباستخدام جميع التقنيات المدمجة، سيكون Find X6 Pro قادرا على تقديم تقريب هجين 6 أضعاف مع عدسة periscope، مع ما تسميه الشركة "الجودة البصرية الكاملة"، كما أنه يتيح أيضا فيديو 4K جيدا بنفس القدر في كل من مستويات التكبير الأصلية 3 و 6 أضعاف، عند الحديث عن الفيديو، يدعم Find X6 Pro التصوير بدقة Dolby Vision 4K HDR.

Find X6 Pro

تدعم الكاميرا فائقة الاتساع لقطات الماكرو من مسافة قريبة تصل إلى 4 سم، وتقول شركة أوبو إن العدسة بها انحراف أقل من 1٪.

وتحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر IMX709 بدقة 32 ميجابكسل، والذي لم يتغير عن Oppo Find X5 Pro، مع عدسة عريضة 21 مم f / 2.4.

Oppo Find X6 Pro

وتشمل المواصفات المتبقية بهاتف Oppo Find X6 Pro، شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.82 بوصة، وبدقة 3168 × 1440 بكسل، مع معدل تحديث متكيف 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز، وتدعي شركة أوبو أن هذه هي اللوحة الأكثر سطوعا في العالم مع ذروة سطوع تبلغ 2500 شمعة في المتر المربع.

ويتم تشغيل هاتف Oppo Find X6 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، كما يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X بسعة 12 أو 16 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة للتخزين الداخلي من نوع UFS 4.0 بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

Oppo Find X6 Pro

ويحزم هاتف Oppo Find X6 Pro، بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع SuperVOOC بقدرة 100 وات، والتي تشحن الهاتف بنسبة 100 % في غصون 28 دقيقة فقط، وتقنية الشحن اللاسلكي السريع AirVOOC بقوة 50 وات، التي تشحن الهاتف بنسبة 100 % في 52 دقيقة.

وتقول أوبو إن البطارية ستحافظ على 80% من سعتها الأصلية بعد 1600 دورة شحن، ويمثل هذا الرقم ضعف معيار الصناعة.

Oppo Find X6 Pro

ويتوفر هاتف Oppo Find X6 Pro، في بـ 3 ألوان، هي: البني، والأسود، والأخضر، ويحتوي الخيار البني على مزيج من الزجاج الشبيه بالمعدن للقسم العلوي من الظهر، والجلد النباتي للقسم المتبقي، أما جزيرة الكاميرا فهي تأتي معبأة في وحدة عدسة مستديرة مصنوعة من الألمنيوم المستخدم في صناعة الطائرات، تم تصميمها كلها لتقليد مظهر وشكل الكاميرا القديمة.

ويستخدم الطرازان الأسود والأخضر زجاج AG الذي تم صقله لمنحه مظهرا وملمسا معدنيا، ويدعم Find X6 Pro مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68.

Oppo Find X6 Pro

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo Find X6

يعمل هاتف Oppo Find X6، بواسطة معالج من Dimesnity 9200، ويأتي مع شاشة بقياس 6.74 بوصة وبدقة 2772×1240 بكسل مع معدل تحديث متكيف 40 هرتز إلى 120 هرتز.

Oppo Find X6

ويحتفظ هاتف Oppo Find X6، بالكاميرا ذاتها البالغة 50 ميجابكسل لجميع الكاميرات الخلفية الثلاث، ولكنه يخفض مستوى المستشعر الرئيسي إلى IMX890 بحيث يتطابق الآن مع الكاميرا المقربة، وتحصل الكاميرا فائقة السرعة على مستشعر JN1 الأصغر 1 / 2.76 بوصة، ولكنه لا يزال قادرا على التركيز التلقائي ويوفر لقطات ماكرو من مسافة قريبة تصل إلى 3 سم.

Oppo Find X6

ويحتوي هاتف Oppo Find X6، على بطارية بسعة 4800 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات، ولكن بدون تقنية الشحن اللاسلكي، وهو أيضا يدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP64.

Oppo Find X6

وبرمجيا، يعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل أندرويد 13 من جوجل، مع واجهة المستخدم الأحدث من أوبو ColorOS 13.1.

سعر Oppo Find X6

وستتوفر سلسلة Oppo Find X6، للبيع في الصين، مقابل سعر يبدأ من:

- 810 يورو (أي ما يعادل 26930 جنيه مصري)، لخيار بسعة 12 + 256 جيجابايت من Oppo Find X6 Pro.

- بسعر يعادل 880 يورو (أي ما يعادل 29260 جنيه مصري)، لخيار 16 + 256 جيجابايت من Oppo Find X6 Pro.

- بسعر يعادل 950 يورو (أي ما يعادل 31590 جنيه مصري)، لخيار 16+ 512 جيجابايت من Oppo Find X6 Pro.

- بينما يتوفر هاتف Oppo Find X6، بسعر 610 يورو (أي ما يعادل 20280 جنيه مصري)، لخيار بسعة 12 + 256 جيجابايت.