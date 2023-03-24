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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"تحيا مصر" وأنشودة الجمال المكي..فرقة الجازولية تُبدع في "يحدث في مصر".. فيديو

فرقة الجازولية
فرقة الجازولية

استضاف الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الإنشاد الديني "الجازولية".

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إيه هي الجازولية؟.. شريف عامر يسأل أعضاء فرقة الإنشاد الديني

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شريف عامر يعرض مشهدا من برنامج رامز جلال لن يظهر على الشاشة


وقدمت فرقة الإنشاد الديني العديد من الأغاني والأناشيد، منها "صلى عليك الله يا خير نبي"، و" الجمال المكي"، و"تحيا مصر"، وأنشودة شمس السعادة.

ووجه الإعلامي شريف عامر سؤالا للشيخ حسين جابر الجازولي، عضو فرقة الجازولية، قائلا: "إيه هي الجازولية؟"، ليرد الشيخ حسين جابر الجازولي، قائلا: "الجازولية هي طريقة من ضمن الطرق الصوفية في مصر المسجلة"، لافتا: "نحن فرقة الإنشاد الخاصة بالطريقة الجازولية".

 

وأضاف: "كل ما نقدمه من إنشاد مرتبط بالطريقة الجازولية"، معقبا: "90% من الإنشاد الخاص بنا هو كلام سيدنا الإمام جابر الجازولي المؤسس، وكلام سيدنا الإمام سيدنا الإمام سالم".


وأشار: "قدمنا العديد من الحفلات في المسارح الكبيرة في مصر، ومثلنا مصر في بمهرجان في النمسا عام 2014، فضلا عن مشاركته بمهرجان في روسيا عام 2016".
 

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