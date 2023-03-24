قلق للغاية.. شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الهلال السوادني

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن أبرز مخاوف مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني في إطار منافسات الجوله الاخيره من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا .

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن هناك أكثر من ٧ للاعبين يشاركون مع المنتخب وهو ما قد يعرضهم الإجهاد والتعب قبل المواجهة المصيرية أمام الهلال .

واضاف شوبير أن كولر اعد عدة برامج استشفاء و اعداد بدني للحد من الإجهاد للاعبين مشددا لن كولر أيضا يبحث الأمر مع مدربي المنتخبات .

وتابع أن كولر سيتواصل مع فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول لتنسيق الأمر و مطالبته باراحة لاعبي الاهلي حال لم يحتاج المنتخب لمشاركتهم .

وتابع أن آليو ديانج يشارك مع المنتخب المالي و علي معلول مع المنتخب التونسي و بيرسي تاو مع جنوب افريقيا مشددا أن الثلاثي من عناصر الأهلي الاساسيه لذلك سيتم أيضا التنسيق مع مدربي المنتخبات .

وأكمل أن كولر قلق بشده من تعرض اي من هؤلاء الاعبين للإصابة أو الإجهاد .