حنان مطاوع: شخصيتي فى وعود سخية "شرسة".. وهذا سر حماسي للعمل

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن العوامل التى دفعتها لخوض الماراثون الرمضاني من خلل مسلسل وعود سخية .

وقالت حنان مطاوع فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : لعل أختلاف دور الذى أقدمة فى مسلسل وعود سخية ، هو ما حسمني لتقديم العمل ، فالشخصية التى العبها جديد علي، فقد أحببتها للغاية ، خاصة وان بها تحولات عديدة ، بالإضافة الى انها شخصية “ شرسة ”.

وتابعت حنان مطاوع كان من المقرر أن أخوض الماراثون الرمضاني بعمل أخر وهو رزع شيطاني ،والذى تم تغير أسمه بعد ذلك الى كفر العميان ، الا اننا اتخذنا قرار بتاجيله بسبب انه يحتاج الى وقت حتي يخرج بالشكل اللائق ، خاصة وانه يعتمد علي الجرافيك ، وبعدها عرض المنتج ممدوح شاهين ان أخوض الماراثون الرمضاني بمسلسل وعود سخية ، إذ تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط ، وقد تحمست للعمل والدور الذى العبه .

مسلسل وعود سخية من بطولة حنان مطاوع ونور محمود وسلوي خطاب ، ومن إخراج أحمد حسن ومن تاليف أحمد صبحي ، ويتم عرضه علي مجموعة قنوات صدي البلد ، ومجموعة قنوات النهار والقاهرة والناس .