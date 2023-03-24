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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حنان مطاوع: شخصيتي فى وعود سخية "شرسة".. وهذا سر حماسي للعمل

حنان مطاوع
حنان مطاوع

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن العوامل التى دفعتها لخوض الماراثون الرمضاني من خلل مسلسل وعود سخية .

وقالت حنان مطاوع فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : لعل  أختلاف دور  الذى أقدمة فى مسلسل وعود سخية ، هو ما حسمني لتقديم العمل ، فالشخصية التى العبها جديد علي، فقد أحببتها للغاية ، خاصة وان بها تحولات عديدة ، بالإضافة الى انها شخصية “ شرسة ”. 

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وتابعت حنان مطاوع كان من المقرر أن أخوض الماراثون الرمضاني بعمل أخر وهو رزع شيطاني ،والذى تم تغير أسمه بعد ذلك الى كفر العميان ، الا اننا اتخذنا قرار بتاجيله بسبب انه يحتاج الى وقت حتي يخرج بالشكل اللائق ، خاصة وانه يعتمد علي الجرافيك ، وبعدها عرض المنتج ممدوح شاهين ان أخوض الماراثون الرمضاني بمسلسل وعود سخية ، إذ تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط ، وقد تحمست للعمل والدور الذى العبه . 

مسلسل وعود سخية من بطولة حنان مطاوع ونور محمود وسلوي خطاب ، ومن إخراج أحمد حسن ومن تاليف أحمد صبحي ، ويتم عرضه علي مجموعة قنوات صدي البلد  ، ومجموعة قنوات النهار والقاهرة والناس .

وعود سخية محمد رمضان حنان مطاوع صدى البلد الفنانة حنان مطاوع سلوى خطاب

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